"ARD-Mittagsmagazin" bekommt weitere Moderatorin

Am Dienstag wird Susann Reichenbach erstmals das "ARD-Mittagsmagazin" moderieren. Vor allem MDR-Zuschauer dürften sie kennen. Mit ihr ist die Moderatoren-Riege der seit 2018 aus der Hauptstadt kommenden Sendung komplett.



22.04.2019 - 12:12 Uhr von Alexander Krei 22.04.2019 - 12:12 Uhr

Seit die Federführung für das "ARD-Mittagsmagazin" vom BR zum RBB übergegangen ist, kommt die Sendung bekanntlich aus Berlin - und mit dem Wechsel in die Hauptstadt ging auch ein Wechsel vor der Kamera einher. Jetzt gibt es einen weiteren Neuzugang für das "ARD-Mittagsmagazin": Am Dienstag wird erstmals Susann Reichenbach durch die Sendung führen. Die 41-Jährige moderiert das "Mima" an der Seite von Philipp Menn.

Mit Susann Reichenbach ist das Moderatoren-Team um Jessy Wellmer und Sascha Hingst komplett, heißt es von Seiten des RBB. Reichenbach arbeitete in der Vergangenheit unter anderem für ZDF und Arte, seit 2011 moderiert sie das "Thüringen Journal" im MDR Fernsehen. "Zum Mima-Team zu gehören, heißt für mich: Riesenfreude! Und Riesenrespekt!", wird die Moderatorin zitiert. "Das ARD-Mittagsmagazin ist viel mehr als aktuelle Nachrichten. Es nimmt sich Zeit für die Menschen dahinter und für deren Geschichten. Für mich ein absolut reizvolles Format mit der Möglichkeit zum Hinterfragen und Nachhaken."

RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Susann Reichenbach ist eine hervorragende politische Journalistin, die die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Augenhöhe informiert. Immer wieder schafft sie es durch kritische Nachfragen, auch erfahrene Politikerinnen und Politiker aus ihrer Komfortzone zu holen und ihnen unerwartete Antworten zu entlocken."

