Steffen Simon kommentiert Revier-Derby auch bei Sky

Weil das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke zusätzlich im Ersten zu sehen ist, wird ARD-Kommentator Steffen Simon auch bei Sky zu hören sein. Eigenes Personal setzt der Pay-TV-Sender am Spielfeldrand und in der Konferenz ein.



24.04.2019 - 11:07 Uhr von Alexander Krei 24.04.2019 - 11:07 Uhr

Etwas überraschend hat Sky vor wenigen Wochen angekündigt, das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 an die ARD zu sublizenzieren (DWDL.de berichtete). Das Revierderby wird am kommenden Wochenende also sowohl bei Sky als auch im Ersten zu sehen sein - und wie jetzt bekannt wurde mit demselben Kommentator. Hier wie dort sitzt ARD-Kommentator Steffen Simon bei der Übertragung des Einzelspiels am Mikrofon.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ein Sky-Sprecher die ungewöhnliche Personalie und nennt "lizenzrechtliche Vorgaben" als Grund. "Darüber hinaus können Fans das Derby bei Sky wie gewohnt auch mit Stadionatmosphäre und ohne Kommentar erleben. Ebenfalls wie gewohnt wird die Begegnung im Rahmen der exklusiven Original Sky-Konferenz zu sehen sein, in der Wolff-Christoph Fuss am Sky-Mikrofon sitzt."

Bereits bekannt war, dass Sky-Experte Christoph Metzelder ab kurz nach 15 Uhr an der Seite von ARD-Moderator Alexander Bommes zum Einsatz kommen wird. Bei der Vorberichterstattung von Sky übernimmt stattdessen ausnahmsweise Dietmar Hamann Metzelders Platz an der Seite von Reiner Calmund. Für den Pay-TV-Sender wird Reporter Marcus Lindemann vor Ort im Stadion sein.

