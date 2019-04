"Whiskey Cavalier" kommt: Sat.1 baut Serien-Dienstag um

© Warner Bros.

Sat.1 hat einen Sendeplatz für die neue US-Serie "Whiskey Cavalier" gefunden. Dafür baut der Sender im Mai das Line-Up am Dienstagabend erneut um. Im Zuge dessen kehrt auch "Lethal Weapon" zurück - mit veränderter Besetzung.



25.04.2019

Schon vor wenigen Wochen kündigte Sat.1 an, demnächst die neue US-Serie "Whiskey Cavalier" ausstrahlen zu wollen. Einen genauen Sendetermin nannte man damals aber zunächst nicht. Jetzt steht fest, dass die Geschichten über ein dauerkabbelndes Agenten-Paar ab dem 14. Mai jeweils dienstags um 20:15 Uhr laufen werden. "Whiskey Cavalier" übernimmt damit den Sendeplatz von "Navy CIS", das im Gegenzug donnerstags "Criminal Minds" ablösen wird (DWDL.de berichtete).

In dem Neustart verkörpert Scott Foley den FBI Special Agent Will Chase, der zwar unter dem Codenamen "Whiskey Cavalier" mit einem Lächeln eine Meute Terroristen kaltstellen kann, gleichzeitig aber ein hoffnungsloser Romantiker ist. Seit der Trennung von seiner viel zu jungen Verlobten Gigi (Valerie Huber) ist er außerdem ein emotionales Wrack, das mit öffentlichen Heulkrämpfen die Nerven seines Chefs Ollerman (Dylan Walsh) arg auf die Probe stellt.

Im Anschluss an "Whiskey Cavalier" kehrt am 14. Mai um 21:15 Uhr außerdem "Lethal Weapon" zurück. In der dritten Staffel übernimmt Seann William Scott eine der Hauptrollen in der Krimiserie, nachdem Clayne Crawford wegen mehrfachen Fehlverhaltens am Set gefeuert worden war. Dazu kommt, dass auch Damon Wayans, der zweite Hauptdarsteller von "Lethal Weapon" seinen Abschied in Aussicht gestellt hat. Ob es unter diesen Voraussetzungen überhaupt eine vierte Staffel geben wird, steht noch nicht fest.

Unterdessen hat auch ProSieben Maxx Serien-Nachschub angekündigt. Die neue Staffel von "Vikings" soll ab dem 18. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Sender auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Es handelt sich dabei bereits um die fünfte Staffel der Wikinger-Saga.

