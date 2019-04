TNT Serie: "Heartland" kehrt mit neuen Folgen zurück

© TNT Serie

Die Pferdeflüsterer Kanadas kehren mit der achten und neunten Staffel von "Heartland" zurück ins deutsche Fernsehen. TNT Serie hat die Ausstrahlung der neuen Folgen für Ende Mai in Aussicht gestellt. Weitere Staffeln sollen in der zweiten Jahreshälfte folgen.



30.04.2019 - 15:33 Uhr von Kevin Hennings 30.04.2019 - 15:33 Uhr

Die kanadische Erfolgsserie "Heartland - Paradies für Pferde" wird ab Ende Mai auf TNT Serie zelebriert. Der Pay-TV-Sender kündigt den Ausstrahlungsstart der achten Staffel für Montag, den 20. Mai, um 17:10 Uhr mit einer Doppelfolge an. Bereits am Tag zuvor, am 19. Mai um 17 Uhr, streamt der Seriensender die erste Folge live auf seinem Youtube-Kanal. Nach der Premiere wird montags bis freitags um 17:55 Uhr eine neue Episode gezeigt. Staffel 9 folgt im direkten Anschluss an das Finale der 18-teiligen Vorgängerstaffel. Diese beginnt am Mittwoch, den 12. Juni.

Darüber hinaus hat TNT Serie bekanntgegeben, dass die Ausstrahlungstermine für die zehnte, elfte und zwölfte Staffel für die zweite Jahreshälfte erwartet werden können. Damit wären dann auch deutsche Zuschauer auf dem aktuellen Stand der kanadischen Pferdeserie, die in der Heimat bei CBC bereits um eine 13. Staffel verlängert wurde. In der Vergangenheit lief "Heartland" bei RTL Passion und zuletzt bei Bibel TV - dort auf dem Stand der sechsten Staffel.

In der Serie steht Amy (Amber Marshall) im Mittelpunkt, die auf der Ranch ihrer Familie aufgewachsen ist und die Gabe besitzt, traumatisierte Pferden zu heilen. Dadurch kam sie an ihren Spitznamen "Miracle Girl". Da das Leben als Rancher im kanadischen Alberta jedoch nicht immer idyllisch ist, kämpft sie mit ihrer älteren Schwester Lou (Michelle Morgan) und Großvater Jack (Shaun Johnston) ständig gegen den drohenden Bankrott.

Zu Beginn der achten Staffel kehrt Amy von ihrer Europatour mit Prinz Ahmed (Jade Hassouné) zurück und muss feststellen, dass sich seit ihrer Abreise vieles verändert hat. Ihre Schwierigkeiten, sich wieder in ihrem alten Leben zurechtzufinden, bringen allerdings nicht nur ihre Beziehung zu Ty (Graham Wardle), sondern auch zu Georgie (Alisha Newton) in Gefahr. Auch Peter (Gabriel Hogan) und Lou kämpfen um ihre Beziehung während Jack und Lisa (Jessica Steen) nicht wissen, wie sie ihrer Familie von ihrer heimlichen Heirat erzählen sollen.

