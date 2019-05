DMAX plant den nächsten "Steel Buddies"-Marathon

© DMAX/Tilman Schenk

Der Pfingstmontag wird bei DMAX ganz im Zeichen der "Steel Buddies" stehen. Der Männersender wiederholt über den Tag hinweg mehrere Folgen der beliebten Dokusoap. Zu Jahresbeginn hatte der "Steel Buddies"-Marathon bereits für Rekorde gesorgt.



02.05.2019 - 14:08 Uhr von Alexander Krei 02.05.2019 - 14:08 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil von fast fünf Prozent ließ DMAX zu Jahresbeginn sogar RTL II und kabel eins hinter sich. Möglich wurde der Erfolg durch eine Marathon-Programmierung der "Steel Buddies". Und weil der Schwerpunkt damals beim Publikum so gut ankam, wird der Männersender demnächst noch einmal einen Marathon einlegen.

An Pfingstmontag, also am 10. Juni, setzt DMAX den ganzen Tag über auf die Geschichten um Michael Manousakis. Inmitten all der Wiederholung aus den Staffeln 1, 2 und 5 packt der Sender ein Special mit dem Titel "Das geheime Archiv". Darin gibt es ab 20:15 Uhr eine Stunde bislang ungesendetes Material zu sehen, das bei den Dreharbeiten im Laufe der Jahre entstanden ist, aber thematisch nicht in den Kontext der einzelnen Folgen passte.

In "Steel Buddies Spezial - Das geheime Archiv" haben Fans der Dokusoap jetzt aber doch noch die Gelegenheit, ein paar Schnipsel zu sehen, die eigentlich schon im Papierkorb landeten. Produziert wird "Steel Buddies" von spin tv.

