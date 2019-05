ARD-"Großstadtrevier" erhält eine neue Polizeiwache

© ARD/Thorsten Jander

Die Dreharbeiten für die mittlerweile 33. Staffel der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" haben begonnen, 16 Folgen werden bis Jahresende entstehen. Die Macher der Letterbox Filmproduktion haben für die neue Staffel ein neues Set bezogen.



03.05.2019 - 11:20 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2019 - 11:20 Uhr

Die Polizeibeamten des ARD-Dauerbrenners "Großstadtrevier" ermitteln künftig in einer neuen Wache, das hat der Sender nun anlässlich des Drehstarts der 33. Staffel bekanntgegeben. Die neue Polizeiwache wurde nötig, weil die alte im Staffelfinale des 32. Durchlaufs zerstört wurde. Während sich das Set also ändert, bleibt das Team vor der Kamera gleich. Das bewährte Team um Kommissariatsleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer) und Dirk Matthies (Jan Fedder) steht vor neuen Herausforderungen in Hamburg.

Das neue Set haben die Schauspieler bereits bei einem Probedreh kennengelernt. "Wir werden uns nicht untreu, wir werden nur zeitgemäß. Die Wache brauchte ein neues Kostüm, wie auch Küppers mal einen neuen Haarschnitt. Vieles werden wir neu finden müssen, aber das hält wach und ist spannend. Neues macht neugierig! Und die Kollegen bleiben ja die Alten, da kann man sich drauf verlassen", sagt Saskia Fischer. Bis Ende des Jahres wird die Letterbox Filmproduktion 16 neue Folgen produzieren.

Auch inhaltlich wird der Umzug in einer der neuen Folgen thematisiert. So wird in den Umzugskartons alles gesammelt, was sich hinter Schränken versteckt hat. So kommt darin auch eine Schnullerkette zum Vorschein, die einem kleinen Mädchen gehörte, das seit 14 Jahren verschwunden ist. Doch wenn die Kette damals im Revier entsorgt wurde, hat jemand damit wohl ein Beweismittel verschwinden lassen. Harry Möller (Maria Ketikidou) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) dürfen den alten Fall noch einmal angehen. Frau Küppers gibt ihnen dafür aber nur einen Tag Zeit.

Neben den genannten Schauspielern sind auch Wanda Perdelwitz, Patrick Abozen, Marc Zwinz und Sven Fricke in den neuen Folgen zu sehen. Produzentin ist Kerstin Ramcke, als ausführende Produzentin agiert Claudia Thieme.

