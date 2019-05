Auch Yvonne Catterfeld verlässt "The Voice of Germany"

© ProSieben/Sat.1/André Kowalski

Nach Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier steigt nun auch Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany" aus, das hat sie selbst angekündigt. Catterfeld war in den vergangenen drei Jahren Teil der Show. Einem Ableger bleibt sie aber erhalten.



07.05.2019 - 13:46 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2019 - 13:46 Uhr

ProSieben und Sat.1 werden sich um eine Neuaufstellung von "The Voice of Germany" kümmern müssen. Der letzten Staffel ging 2018 nicht nur aus Quotensicht die Puste aus, zuletzt kündigten auch Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier ihren Abschied von der Show an (DWDL.de berichtete). Und nun hat auch Yvonne Catterfeld angekündigt, dass sie in der kommenden Staffel nicht mehr Teil der Coaches sein wird.

Via Facebook machte Catterfeld ihren Abschied öffentlich. Sie verabschiede sich nach drei Jahren "schweren Herzens", schrieb sie dort. "Ich habe es geliebt, als Coach für andere da zu sein, sie zu fördern, Potential zu entdecken, aber es ging auch über das normale Maß hinaus und ich war immer da für alle, die es in Anspruch nahmen." Die Arbeit habe sie inspiriert. Nun sei die Zeit gekommen, sich wieder mehr Zeit für sich selbst zu nehmen, so Catterfeld. Die Sängerin und Schauspielerin kündigte an, neue Songs schreiben zu wollen.

ProSieben und Sat.1 haben sich noch nicht zu den Details der kommenden Staffel von "The Voice" geäußert. Die Hälfte der Jury/Coaches muss man nun aber schon neu besetzen. Zuletzt saßen auch Mark Forster und Michael Patrick Kelly auf den drehenden Sesseln. Dass sich etwas ändern muss, ist nach dem Quotenverlauf der achten Staffel klar. Das Finale holte bei Sat.1 nur 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt kam die Castingshow auf weniger als 17 Prozent, ein Jahr zuvor waren noch mehr als 20 Prozent drin.

Ganz vom "The Voice"-Franchise wird sich Yvonne Catterfeld übrigens nicht verabschieden. Sie bleibe "The Voice Senior" erhalten, kündigte sie via Facebook an. Dort saß sie bereits im vergangenen Jahr mit Mark Forster, Sasha und The BossHoss in der Jury. Die Quoten des Ablegers fielen nach einem soliden Start in den roten Bereich, zudem war das Finale auch inhaltlich fragwürdig. Dennoch hatte Sat.1 kurz nach dem Finale eine zweite Staffel angekündigt.

