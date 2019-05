Uwe Storch wird neuer Vorsitzender der OWM

© OWM

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) hat mit Uwe Storch von Ferrero einen neuen Vorsitzenden, bislang war er schon Vize-Vorsitzender innerhalb der Organisation. Storch folgt auf Tina Beuchler.



08.05.2019 - 16:25 Uhr von Timo Niemeier 08.05.2019 - 16:25 Uhr

Der im April neu gewählte OWM-Vorstand hat Uwe Storch zu seinem Vorsitzenden gewählt, er wird die Organisation in den kommenden drei Jahren leiten. Seine Stellvertretung übernimmt Andrea Tauber-Koch. Storch ist Head of Media bei Ferrero Deutschland und war bislang schon Vize-Vorsitzender der OWM. Er folgt nun auf Tina Beuchler, die inzwischen in der Schweiz arbeitet. Tauber-Koch ist Mediamanagerin bei der Commerzbank. Als Schatzmeisterin gehört auch Susanne Kunz, Media & Communications Director DACH Procter & Gamble, weiterhin dem engeren OWM-Vorstand an. Geschäftsführer des Verbands ist und bleibt Joachim Schütz.

"Ich danke den OWM-Mitgliedern und dem neuen Vorstand für das Vertrauen und freue mich, gemeinsam mit den Kollegen, die Interessen der Werbetreibenden wahrzunehmen und voranzutreiben", sagte Uwe Storch nach seiner Wahl. "Die Marketing- und Mediabranche ist in der digitalen Transformation. Dabei gilt es, trotz Risiken oder manch fancy Buzzwords unsere Aufgabe in der Marketingkommunikation mit innovativem und positivem Mindset angesichts der neuen Chancen, Möglichkeiten und Tools zu erfüllen. Die OWM wird sich weiterhin mit Nachdruck für die notwendige Transparenz, für Marktstandards durch gemeinsame Konventionen sowie gegen Werbeverbote und andere Einschränkungen in der Kommunikation einsetzen. Als Vordenker, Vorreiter und Vernetzer hinterfragen wir für Werbetreibende kritische Themen und benennen die Risiken."

