Sat.1 entschuldigt sich für Witze über Thailands König

Dass die Frau des thailändischen Königs bei ihrer Hochzeit auf dem Boden lag, war Anlass für die Moderatoren des Sat.1-"Frühstücksfernsehens" die Szene nachzustellen. Das kam nicht gut an - inzwischen hat sich der Sender entschuldigt.



08.05.2019 - 18:48 Uhr von Alexander Krei 08.05.2019 - 18:48 Uhr

Die Krönung des neuen thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn war in der vergangenen Woche Anlass für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen", sich intensiv mit den Feierlichkeiten auseinanderzusetzen. Dabei haben es die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp aus Sicht einiger Zuschauer offenbar etwas übertrieben. Mit einem Augenzwinkern stellten die beiden eine Szene nach, in der die Ehefrau des Königs bei der Hochzeit vor ihrem Mann auf dem Boden lag.

Im Verlauf der Sendung stellten Lufen und Schropp die Zeremonie mehrfach nach und knieten abwechselnd voreinander. Der Ausschnitt hatte auch in Thailand die Runde gemacht, wo sich viele Thais empört gezeigt haben sollen. Sat.1 hat sich inzwischen bei Facebook entschuldigt. "Die Art und Weise wurde von vielen Zuschauern als unangemessen und anstößig empfunden", erklärte der Sender. "Zu keiner Zeit war es Absicht der Redaktion, die Kultur Thailands zu beleidigen. Sollte das passiert sein, entschuldigen wir uns hiermit in aller Form."

Georg Schmidt, der deutsche Botschafter in Thailand, hatte auf Twitter geschrieben, dass er die Szene als beleidigend empfunden habe. "So wie viele Zuschauer in Thailand und Deutschland." Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa stellte Sat.1 klar, dass man mit Schmidt sowie dem Auswärtigen Amt und dem thailändischen Botschafter in Berlin im Austausch gestanden und die Entschuldigung weitergereicht habe. Eine offizielle Beschwerde lag demnach aber nicht vor.

