Rossmann wird Vize-Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrates

Der Chef des Nachrichtensenders Welt wird stellvertretender Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrates. Torsten Rossmann sitzt bereits seit zwei Jahren in dem Gremium und folgt nun auf Thomas Kreyes.



09.05.2019 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 09.05.2019 - 10:50 Uhr

WeltN24-Geschäftsführer Torsten Rossmann ist zum stellvertretenden Vorsitzenden des AGF-Aufsichtsrates gewählt worden, das hat die AGF Videoforschung nun in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Rossmann tritt damit die Nachfolge von Thomas Kreyes an, der diesen Posten bislang inne hatte, seinen Arbeitgeber, die Mediengruppe RTL, aber Anfang des Jahres verlassen hatte (DWDL.de berichtete).

Der Mediengruppe RTL wird im AGF-Aufsichtsrat allerdings kein Platz weggenommen: Das Unternehmen wird sowohl im Aufsichtsrat wie auch in der Gesellschafterversammlung seit Januar durch Matthias Dang, Geschäftsführer der IP Deutschland, vertreten. Vorsitzender des AGF-Aufsichtsrates ist und bleibt Martin Berthoud, Leiter der Hauptabteilung Programmplanung beim ZDF. Rossmann selbst kennt die AGF bereits: Er sitzt schon seit mehr als zwei Jahren im Aufsichtsrat. Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung, sagt: "Der Aufsichtsrat der AGF ist für die Geschäftsführung ein äußerst kompetenter und sehr geschätzter Sparringspartner. Dabei ist es immer unser Bestreben, die unterschiedlichen Interessenslagen der einzelnen Gesellschafter sorgsam auszutarieren. Daher begrüßen wir es sehr, dass die Gesellschafter die Position des stellvertretenden Vorsitzenden erstmals mit einem Vertreter der Neugesellschafter besetzt haben." Bei der Umstrukturierung der AGF in eine GmbH Anfang 2017 zählte WeltN24 zu den ersten Neugesellschaftern.

