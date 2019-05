Sky 1 zeigt ab Juni die vorletzte Staffel "Modern Family"

© Sky 1

Nachdem die zehnte Staffel von "Modern Family" am Mittwoch in den Vereinigten Staaten zu Ende ging, ist nun bekannt, wann sie hierzulande zu sehen sein wird. Sky 1 hat angekündigt, dass die 22 neuen Folgen im Juni starten.



09.05.2019 - 16:40 Uhr von Kevin Hennings 09.05.2019 - 16:40 Uhr

Nachdem ABC vor Kurzem verkündete, dass sie ihre Comedy-Serie "Modern Family" mit der elften Staffel zu Grabe tragen werden, gibt es nun erst einmal den deutschen Starttermin der zehnten Staffel. Los geht es bei Sky 1 am Donnerstag, den 20. Juni um 20:15 Uhr. Wöchentlich wird es Doppelfolgen zu sehen geben. Insgesamt kommt die neue Staffel auf 22 Folgen, wie es seit der siebten Staffel üblich ist.

Wenn Jay (Ed O'Neill) in der ersten Folge der zehnten Staffel von "Modern Family" bei der großen Parade zum 4. Juli auftritt, ist natürlich wieder die ganze Bande am Start. Und es wird wieder eine ganze Menge Fettnäpfchen geben, in die die großen Jay und Gloria (Sofia Vergara), Claire (Julie Bowen) und Phil (Ty Burell), Mitch (Jesse Tyler Ferguson) und Cam (Eric Stonestreet) und auch die längst nicht mehr so kleinen Manny (Rico Rodriguez) und Joe (Jeremy Maguire), Haley (Sarah Hyland) und Alex (Ariel Winter) und Luke (Nolan Gould), sowie Lily (Aubrey Anderson-Emmons) treten werden.

Haley hat außerdem mal wieder einige Beziehungsprobleme, bei denen Mitch und Cam ins Spiel kommen. Und Gloria spekuliert: Gibt es Mannys Freundin eigentlich wirklich? In Staffel 10 von "Modern Family" kommt es außerdem zu allerhand Gastauftritten von Stars wie Nathan Lane, Mira Sorvino und Ed Begley. In gewohnter Manier werden die Folgen neben der linearen Ausstrahlung zusätzlich über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zur Verfügung stehen.

Nach der zehnten Staffel können sich Fans lediglich ein weiteres Mal darauf freuen, dass neue Folgen für Deutschland angekündigt werden. Mit der elften Staffel wird die Emmy-nominierte Serie zu Ende gehen. "In der letzten Staffel wird es weitere Meilensteine geben, die jeder, der ein Fan der Serie war, nicht verpassen will", verspricht Karey Burke jedoch, die erst seit kurzer Zeit Präsidentin von ABC Entertainment ist.

Teilen