"Gefragt - gejagt" läuft zur Rückkehr auch samstags

Das Erste wird seine Quizshow "Gefragt - gejagt" Ende Juni zusätzlich zu den regulären Ausgaben auch samstags im Vorabendprogramm ausstrahlen. Zum Show-Duell mit dem ZDF-Kollegen Johannes B. Kerner kommt es allerdings nicht.



13.05.2019 - 17:55 Uhr von Alexander Krei 13.05.2019 - 17:55 Uhr

Ab dem 18. Juni kehrt "Gefragt - gejagt" bekanntlich mit neuen Folgen zurück - und gleich in den ersten beiden Wochen muss Moderator Alexander Bommes Zusatzschichten schieben. Die ARD-Quizshow wird nämlich nicht nur auf dem angestammten Sendeplatz montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten zu sehen sein, sondern zusätzlich auch samstags.

Sowohl am 22. Juni um 19:10 Uhr als auch am 29. Juni um 18:50 Uhr wird es "Gefragt - gejagt" am Samstag zu sehen geben. Dabei handelt es sich um neue Folgen, wie ein Sendersprecher auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Das Quiz ist damit vorübergehend auf dem Sendeplatz der "Sportschau" zu sehen, die zu diesem Zeitpunkt eine kurze Pause einlegt.

Zum Vorabend-Duell mit Johannes B. Kerner wird es allerdings nicht kommen, denn abgesehen von diesen beiden "Gefragt - gejagt"-Folgen sind vorerst keine weiteren Quiz-Einsätze für Alexander Bommes am Samstag gefragt. Das ZDF hatte jüngst angekündigt, die Kerner-Show "Da kommst du nie drauf" ab dem 13. Juli samstags um 19:25 Uhr ausstrahlen zu wollen (DWDL.de berichtete). Geplant sind zunächst sechs Ausgaben.

