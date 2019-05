Nächster Wechsel in der Geschäftsführung von Sport1

© Sport1

Sport1 verliert mit Stephan Katzmann den nächsten hochrangigen Mitarbeiter, einen Nachfolger für den kaufmännischen Geschäftsführer gibt es bereits. Auch in den Reihen hinter Katzmann kommt es erneut zu Veränderungen.



14.05.2019 - 17:01 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2019 - 17:01 Uhr

Im laufenden Jahr hat es innerhalb der Branche schon zahlreiche Personalwechsel gegeben. Neben der Mediengruppe RTL dreht sich auch bei Constantin Medien bzw. dessen Sender Sport1 das Personalkarussell in einem hohen Tempo. Ende Februar berichtete DWDL.de erstmals von mehreren Abgängen beim Sportsender, auch von schlechter Stimmung sprachen damals einige Mitarbeiter. Kurz darauf stellte Konzernchef Olaf Schröder die Sport1-Vermarktungstochter neu auf (DWDL.de berichtete). Jetzt kommt es erneut zu Veränderungen.

Wie Sport1 gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird mit Stephan Katzmann (Foto oben) der kaufmännische Geschäftsführer das Unternehmen verlassen. Er geht bereits Ende Mai. Die Trennung erfolge "im besten gegenseitigen Einvernehmen" und auf eigenen Wunsch von Katzmann, heißt es von Sport1. Katzmann war nicht nur kaufmännischer Geschäftsführer bei Sport1, sondern in gleicher Position bei Sport1 Media, der Magic Sports Media GmbH, der Match IQ GmbH, der Plazamedia GmbH und der Leitmotif Creators GmbH tätig.

Matthias Kirschenhofer sagt zum Wechsel in der Geschäftsführung: "Im Namen des Vorstands danke ich Stephan Katzmann herzlich für sein außerordentliches Engagement und die erfolgreiche langjährige Zusammenarbeit. Insbesondere an der Neuausrichtung der Plazamedia hat er zusammen mit Geschäftsführer Jens Friedrichs maßgeblich mitgewirkt und dazu beigetragen, dass nach den Investitionen in den vergangenen Jahren im ersten Quartal 2019 der Turnaround beim EBITDA gelungen ist. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir Stephan nur das Beste." Mit Barth habe man einen "überaus kompetenten Kollegen aus den eigenen Reihen" gefunden.

Video-Chef geht, Neuzugang von Sky

Doch Katzmann ist nicht die einzige Personalie aus Ismaning. Wie Sport1 nun auch gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird mit Jonas Beck ein weiterer Mitarbeiter aus der mittleren Führungsebene das Unternehmen verlassen. Er war zuletzt Head of Video beim Sender und hat damit einen der strategisch sehr wichtigen Bereiche geleitet. Wer Beck nachfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Darüber hinaus kann Sport1 aber auch einen Neuzugang vermelden. So arbeitet Mark Unseld seit Anfang des Monats als Senior Vice President im Bereich Digital für den Sender. In dieser Funktion berichtet er an Pascal Damm, COO Digital und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport1. Unseld kommt von Sky, wo er zuvor Head of Product Management und unter anderem für skysport.de verantwortlich war.

