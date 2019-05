Martin Gradl wird Content Director bei Super RTL

© Super RTL

Super RTL macht Martin Gradl zum Content Director, der 47-Jährige arbeitet schon seit fast 20 Jahren für die Mediengruppe RTL. Nun soll er dabei helfen, den zuletzt begonnen Entwicklungsprozess des Kindersenders fortzuführen. Er folgt auf Programmdirektor Carsten Göttel.



15.05.2019 - 15:32 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2019 - 15:32 Uhr

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Super RTL angekündigt, zu einer Art Content Hub werden zu wollen. Der lineare TV-Sender soll künftig nur noch einer von vielen Verbreitungswegen sein, hinzu kommen diverse Apps, darunter auch ein soziales Netzwerk speziell für Kinder. Über diese und weitere Apps will man die Kinder künftig stärker als bislang erreichen. Nun hat das Unternehmen Martin Gradl zum neuen Content Director ernannt. Er tritt seinen Job zum 1. Juni an und wird dann auch der Geschäftsleitung angehören.

Gradl tritt damit die Nachfolge von Carsten Göttel an, der den Sender im Herbst des vergangenen Jahres überraschend nach mehr als 20 Jahren verlassen hatte (DWDL.de berichtete). Göttel firmierte damals als Programmdirektor, dass Gradl nun Content Director ist, soll den erweiterten Aufgabenbereich widerspiegeln. Gradl arbeitet bereits seit 19 Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Mediengruppe RTL, derzeit als Leiter des Bereichs News bei infoNetwork.

Super RTL-Geschäftsführer Claude Schmit sagt zum Neuzugang: "Gemeinsam mit Martin werden wir unseren begonnenen Change-Prozess zu einem Content Hub fortführen. Besonders schön finde ich die Tatsache, dass wir unseren neuen Kollegen aus den eigenen Reihen der Mediengruppe gewinnen konnten." Gradl selbst sagt zu seinem neuen Job innerhalb der Mediengruppe: "Ich freue mich auf die Herausforderung, den führenden Inhalte-Anbieter für Kinderunterhaltung in Deutschland erfolgreich mit in die digitale Zukunft zu führen. Teil dieses hochprofessionellen Teams zu werden, ist wahnsinnig spannend."

