Christian Rach meldet sich im Juni bei health tv zurück

Christian Rach präsentiert seit Anfang des Jahres beim Spartensender health tv eine eigene Kochsendung, in der er günstige und gesunde Gerichte zubereitet. Nun hat der Sender angekündigt, wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Künftig fährt man eine andere Strategie als bislang.



16.05.2019 - 10:34 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2019 - 10:34 Uhr

"Unser Konzept ist aufgegangen. Wir haben viel positives Feedback von den Zuschauern erhalten." Das hat der ehemalige "Restauranttester" Christian Rach vor einigen Wochen über seine Sendung bei health tv gesagt. Und weil man auch beim Sender zufrieden mit der Resonanz war, bestellte man eine zweite Staffel von "Gewusst wie! Rachs 5€-Küche" (DWDL.de berichtete). Und nun steht auch fest, wann die neuen Ausgaben zu sehen sein werden.

health tv wird die neue Staffel ab dem 1. Juni immer samstags und sonntags ab 18:05 Uhr zeigen. Der Sender weicht damit deutlich vom Ausstrahlungskonzept der ersten Staffel ab. Die 50 Anfang dieses Jahres gezeigten Ausgaben liefen werktags am Vorabend, nun beschränkt man sich also auf das Wochenende. Inhaltlich gibt es aber keine Veränderungen: Nach wie vor kocht Christian Rach gesunde Gerichte, die nicht mehr als fünf Euro kosten. Zudem begrüßt Rach in jeder Ausgabe wie gehabt verschiedene Gäste, in den neuen Ausgaben sind es Vertreter gemeinnütziger Organisationen. Während des Kochens stellt Rach seinen Gästen, etwa von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft oder des Deutschen Allergie- und Asthmabundes, Fragen.

"Über meine eigene Kochsendung freue ich mich ganz besonders. Denn hier geht es um gesunde, leckere und preiswerte Mahlzeiten, die jeder mit wenig Zeitaufwand nachkochen kann. Ich möchte zeigen, dass es ganz leicht ist, sich ausgewogen zu ernähren", sagt Rach über seine Sendung. health-tv-Geschäftsführer Axel Link zeigte sich zuletzt zufrieden über die Zusammenarbeit mit dem bekannten TV-Koch, der ja inzwischen auch in der Jury von "Grill den Henssler" sitzt. "Die Zusammenarbeit mit Christian Rach war sehr fruchtbar und die Koch-Serie hat unserem Sender einen deutlichen Bekanntheitsschub gegeben", so Link.

