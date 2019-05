ZDF dreht dänische Krimireihe "The Sommerdahl Murders"

© ZDF/Mike Kollöffel

In Dänemark haben die Dreharbeiten für die neue Krimireihe "The Sommerdahl Murders" begonnen, für die das ZDF mit einem dänischen Sender gemeinsame Sache macht. Derzeit entstehen vier Folgen für den Sendeplatz am späten Sonntagabend.



Das ZDF und der dänische Fernsehsender TV2 arbeiten an einer neuen Krimireihe mit dem Titel "The Sommerdahl Murders". Vor wenigen Tagen haben im dänischen Helsingør die Dreharbeiten für vier Folgen in Spielfilmlänge begonnen, die frei nach der Romanreihe "Dan Sommerdahl" von Anna Grue entstehen. Regie führt Kenneth Kainz, für die Drehbücher zeichnet Head-Autorin Lolita Belstar verantwortlich. Die Hauptrollen haben die dänischen Schauspieler Peter Mygind, Laura Drasbæk und André Babikian übernommen.

Und darum geht es: Dan Sommerdahl (Peter Mygind) ist Polizist in Helsingør, der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Seine Frau Marianne (Laura Drasbæk) ebenso wie seinen besten Freund Flemming (André Babikian) kennt er seit ihrer gemeinsamen Schulzeit. Heute sind sie Kollegen in der gleichen Polizeistation. Dass Marianne sich von Dan trennen will, macht die Zusammenarbeit zunächst etwas kompliziert. Dennoch bilden die drei ein beinahe unzertrennliches Trio: Dan und Flemming als Kommissare, Marianne als Chef-Forensikerin im Team.

Bei der neuen Reihe handelt es sich um eine Produktion der ndF in Koproduktion mit Dynamic Television und Sequoia Global Alliance, als Produzenten fungieren Matthias Walther, Jan Bennemann und Janni Helleskov. Wann "The Sommerdahl Murders" ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Sendeplatz wird jedoch ganz sicher der späte Sonntagabend nach dem "heute-journal" sein.

