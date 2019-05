Ex-Sprecher von Das Vierte berät jetzt Condé Nast

© UDG

Die neue Condé-Nast-Chefin Jessica Peppel-Schulz holt sich Verstärkung. Christoph Burbes kommt als Berater und soll vor allem in kommunikativen Dingen sowie bei der strategischen Positionierung des Unternehmens aktiv werden.



16.05.2019 - 16:22 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2019 - 16:22 Uhr

Seit Ende März wird Condé Nast in Deutschland von Jessica Peppel-Schulz geleitet, nun holt die Geschäftsführerin Verstärkung an Bord. Christoph Burbes kommt als Berater und soll Condé Nast Deutschland vor allem in der Kommunikation stärken. Burbes wird sowohl Peppel-Schulz als auch Kommunikationschefin Henrike Zock bei kommunikationsstrategischen Themen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus soll er sich aber auch um die strategische Positionierung des Unternehmens kümmern.

Burbes ist bereits seit rund 20 Jahren in der Medienbranche aktiv, bis 2011 war er Unternehmenssprecher des damaligen TV-Senders Das Vierte. Darüber hinaus arbeitete er auch unter anderem auch bei NBCUniversal und Sport1. Zuletzt war er Executive Director Corporate Communications bei der UDG United Digital Group, Ende 2018 machte er sich selbstständig. Peppel-Schulz und Burbes kennen sich bereits, auch die neue Geschäftsführerin von Condé Nast arbeitete zuletzt schließlich bei UDG.

Peppel-Schulz sagt zum Neuzugang: "Wir haben spannende Zeiten bei Condé Nast. Es gibt viele Themen und dringende Herausforderungen, für die wir Verstärkung von Experten benötigen. Mit Christoph, einem innovationserfahrenen Kommunikationsstrategen und Medienprofi, habe ich bei UDG sehr vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet. Deshalb ist er meine erste Wahl, um unsere Unternehmenskommunikation zu stärken."

