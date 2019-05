Lenz-Verfilmung "Der Überläufer" kommt 2020 ins Fernsehen

© ARD

Rund um den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs soll im nächsten Jahr die Verfilmung des Romans "Der Überläufer" von Siegfried Lenz den Weg ins Fernsehen schaffen. Mit dabei sind unter anderem Bjarne Mädel und Ulrich Tukur.



Der NDR wird zusammen mit dem SWR und der ARD Degeto den Roman "Der Überläufer" von Siegfried Lenz verfilmen. In seiner Sitzung am Freitag hat der NDR-Rundfunkrat dem Vorhaben zugestimmt. Lenz schrieb das Werk bereits 1951, veröffentlicht wurde es aber erst posthum im Jahr 2016. Als ausführender Produzent fungiert Dreamtool Entertainment, die Dreharbeiten sollen im Frühsommer in Polen beginnen.

Als Regisseur wurde Florian Gallenberger ("John Rabe", "Colonia Dignidad") verpflichtet, der "Der Überläufer" nach einem Drehbuch von Bernd Lange ("Das Verschwinden") verfilmt. Vor der Kamera stehen unter anderem Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Ulrich Tukur, Bjarne Mädel und Florian Lukas. Die Ausstrahlung soll um den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Mai 2020 erfolgen.

"Der NDR ist Siegfried Lenz seit Jahrzehnten eng verbunden. Die Verfilmungen seiner Stoffe haben bei uns eine große Tradition", sagte Intendant Lutz Marmor. "Ich freue mich, dass wir mit dem "Überläufer" daran anknüpfen. Das verspricht öffentlich-rechtliches Fernsehen im besten Sinne." Cornelia Nenz, Vorsitzende des NDR-Rundfunkrats: "Auch mit Blick auf die besonderen Beziehungen zu den östlichen Nachbarn ist dies ein Projekt, auf das wir gespannt sein dürfen und dem wir einen großen Erfolg beim Publikum wünschen."

