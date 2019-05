ProSieben setzt "Masked Singer" auf den Donnerstag

© Fox

ProSieben hat angekündigt, wann man die neue Show-Hoffnung "The Masked Singer" starten wird. Ende Juni geht das Format auf Sendung. Die Live-Show ist aber nicht etwa samstags zu sehen, sondern donnerstags.



20.05.2019 - 10:48 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2019 - 10:48 Uhr

Erst in der vergangenen Woche hat ProSieben angekündigt, dass die neue Musikshow "The Masked Singer" von Matthias Opdenhövel moderiert wird (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender auch einen Starttermin für das Format in Aussicht gestellt. Demnach soll es am 27. Juni losgehen. Damit ist auch klar, dass ProSieben seine neue Show-Hoffnung nicht etwa am Samstagabend zur besten Sendezeit ausstrahlen wird, sondern donnerstags. "The Masked Singer" übernimmt damit quasi den Sendeplatz von "Germany’s Next Topmodel".

Sechs Ausgaben der neuen Musikshow, die von Endemol Shine produziert wird, hat ProSieben angekündigt. Diese werden allesamt live zu sehen sein - das ist ein Novum in der Geschichte der Show. ProSieben betont, man sei damit der einzige Sender weltweit, der "Masked Singer" live zeigt. Zehn Stars aus allen Lebensbereichen sollen darin in überdimensionale Kostüme schlüpfen und dann anonym ihre Gesangsqualitäten unter Beweis stellen. Die Zuschauer sowie ein Rate-Team, das ebenfalls Teil der Show ist, können dann Woche für Woche mitraten, wer sich wohl hinter den Masken verbirgt. Einspielfilme und natürlich die Bühnen-Performance geben Hinweise darauf, um wen es sich handeln könnte. Wer ausscheidet, nimmt die Maske ab und verrät so seine Identität.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann sagt zum neuen Format: "Kein Zeitversatz, kein Schnitt, kein Spoiler - dafür live rätseln, live spekulieren, live erleben: Bei 'The Masked Singer' auf ProSieben ist nichts normal, aber alles echt! Anders als in anderen Ländern, feiern wir dieses besondere Format mit unseren Zuschauern zum ersten Mal live."

"The Masked Singer" kommt ursprünglich aus Südkorea und läuft dort seit 2015 beim Sender MBC. In diesem Jahr holte schließlich Fox das Format in die USA und auch dort schlug es direkt ein. Für den Sender war es der erfolgreichste Show-Neustart seit 2011. Bei Fox entwickelte sich im Verlauf der Staffel tatsächlich ein Hype rund um das Format und etliche Menschen im ganzen Land rätselten, wer sich wohl unter den Masken verstecken könnte. Bei ProSieben wird man auf eine ähnliche Entwicklung hoffen. Gewonnen hat die Show in den USA am Ende Rapper T-Pain.

