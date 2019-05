Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot

© RTL

Der ehemalige Rennfahrer Niki Lauda ist tot, er wurde 70 Jahre alt. Lauda war auch Unternehmer und wurde vielen Menschen in Deutschland ein vertrautes Gesicht, weil er über Jahre hinweg bei RTL die Formel 1 begleitete.



21.05.2019 - 08:31 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2019 - 08:31 Uhr

Niki Lauda, ehemaliger Formel-1-Fahrer, Unternehmer und TV-Experte, ist am Montag im Alter von 70 Jahren verstorben. Das hat seine Familie in einer E-Mail in der Nacht auf Dienstag bekanntgegeben, auch Laudas Arzt hat das Ableben des Österreichers bestätigt. Lauda gehörte zu den bekanntesten Personen im Formel-1-Zirkus, dreimal wurde er Weltmeister. Weltweit bekannt wurde er durch einen schweren Unfall im Jahr 1976 am Nürburgring. Damals saß er fast eine Minute lang in seinem brennenden Auto, danach hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme.

So musste er sich zweimal eine Niere transplantieren lassen, im vergangenen Jahr erhielt er eine neue Lunge. Schon 2018 gab es daher Spekulationen um den Gesundheitszustand Laudas, der zeigte sich aber stets kämpferisch. Sein Tod kommt nun also überraschend. Trotz des Unfalls 1976 kehrte er 42 Tage später auf die Rennstrecke zurück, beim ersten Rennen danach wurde er sensationell Vierter.

Lauda war aber auch stets Unternehmer, gründete diverse Fluggesellschaften. Einem großen deutschen Publikum wurde er im Rahmen der Formel-1-Übertragungen bei RTL bekannt, an der Seite von Florian König war er zwischen 1996 und 2017 als Experte im Einsatz. Als er vor eineinhalb Jahren seinen Abschied als Experte live on Air ankündigte, war sogar König überrascht (DWDL.de berichtete).

"In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle. Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen", schreibt Laudas Familie in einer E-Mail. Zahlreiche Menschen aus der Formel 1 haben sich bereits zu Wort gemeldet und an Lauda erinnert, darunter seine ehemaligen Rennställe Ferrari und Mercedes.

