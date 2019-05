RTL räumt die komplette Primetime für Niki Lauda frei

© RTL

Nach dem Tod von Motorsport-Legende Niki Lauda wird RTL am Dienstag über fast vier Stunden hinweg an seinen langjährigen Formel-1-Experten erinnern. Geplant sind Talks, eine Dokumentation und der Spielfilm "Rush" mit Daniel Brühl.



21.05.2019 - 12:25 Uhr von Alexander Krei 21.05.2019 - 12:25 Uhr

Mehr als 20 Jahre lang war Niki Lauda als Formel-1-Experte für RTL tätig - eine lange Zeit und eine besondere Verbindung. Nach seinem Tod ist die Trauer in der Kölner Sendezentrale entsprechend groß. Dort hat man sich jetzt kurzerhand dazu entschlossen, Lauda einen ganzen Abend zu widmen: Unter dem Titel "Servus Niki! Abschied von einer Legende" wird sich RTL an diesem Dienstag zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht der Motorsport-Legende widmen.

Gegenüber DWDL.de bestätigte der Sender die großflächige Programmänderung, die zur Folge hat, dass die Serien "Nachtschwestern" und "Sankt Maik" in dieser Woche nicht zu sehen sein werden. Stattdessen wird Moderator Florian König, der die Rennwochenenden von 1995 bis 2017 gemeinsam mit Lauda präsentierte, durch den knapp vierstündigen Themenabend führen, der mit einer Gesprächsrunde beginnt.

Im Anschluss an den Talk folgt die von BurdaStudios produzierte Dokumentation "Niki Lauda - Mein Leben am Limit", die 2016 mit dem Akademie-Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Im Rahmen des Themenabends wird RTL darüber hinaus noch einmal das Drama "Rush - Alles für den Sieg" wiederholen, in dem Schauspieler Daniel Brühl als Niki Lauda zu sehen ist. Zu später Stunde meldet sich Florian König schließlich noch einmal mit einem Talk.

In der Nacht war bekannt geworden, dass Niki Lauda am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben ist (DWDL.de berichtete). "Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich. Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle", teilte Laudas Familie mit. "Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen."

Mehr zum Thema Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot



Teilen