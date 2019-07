Der August wird bei NatGeo Wild erneut zum "Hai Life"

© Nat Geo Wild

Wer sich gerne Bilder und Videos der wohl bekanntesten Raubtiere unserer Weltmeere anschauen möchte, kann dies im August auf NatGeo Wild besonders intensiv tun. Mit "Hai Life" wird ihnen ein ganzer Themenmonat gewidmet.



22.05.2019 - 11:40 Uhr von Kevin Hennings 22.05.2019 - 11:40 Uhr

Im August wird sich bei NatGeo Wild vier Wochen lang alles um die ältesten heute noch lebenden Wirbeltiere aller Meere drehen. Mit "Hai Life" will sich der Pay-TV-Sender den ganzen Facetten widmen, die Haie mit sich bringen. Los geht es am Donnerstag, den 1. August, um 16:55 Uhr mit einem Double-Feature. Außerdem folgen jeden Montag ab 19:25 Uhr deutsche TV-Premieren von Dokumentationen, die Haie in den Mittelpunkt rücken. Diese sind im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.

Neu präsentiert wird in diesem Zuge unter anderem die Reihe "Haiattacken: Augenzeugen berichten". Durch immer mehr vertriebene Action- und Unterwasserkameras, steigt auch die Anzahl der Amateuraufnahmen von den Raubfischen. Zu sehen sein wird die von Hai-Experten begleitete Serie ab dem 5. August immer montags um 19:25 Uhr. Im Anschluss feiert die fünfte Staffel von "Haie auf Angriff" um 20:10 Uhr ihre Premiere. An bestimmten Stränden kommt es gehäuft zu Konfrontationen mit Haien, bei denen Menschen meist das Nachsehen haben. Die Staffel zeigt Beispiele aus aller Welt, ermittelt die Hintergründe und lässt Experten zu Wort kommen, die mit neuen Strategien dafür kämpfen, die Zahl der Haiattacken weiter zu reduzieren.

Weitere wichtige Sendetermine sind an jedem Montag um 21 Uhr. So wird am 5. August das neue Format "Hai vs. Hai" gezeigt, in dem Haie ihre eigenen Artgenossen angreifen, während 12. August die Dokumentation "Mensch vs. Hai" läuft und am 19. August "Die Hai-Prognose". In dieser soll dargestellt werden, dass Hai-Attacken so sicher vorherzusagen sein sollen, wie das Wetter. Das verspricht zumindest eine neue Theorie. Am 26. August werden mit "Haie - Die ultimativen Jäger" Beutezüge verschiedenster Arten zelebriert. Den Abschluss des Themenmonats bilden am Samstag, den 31. August gleich 13 Hai-Programmierungen in Folge, die ab 6:25 Uhr laufen.

Teilen