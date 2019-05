Auch Michael Patrick Kelly verlässt "The Voice of Germany"

© Sat.1/André Kowalski

In der neunten Staffel von "The Voice of Germany" stehen die Zeichen auf Veränderung: Auch Michael Patrick Kelly verlässt die Musikshow - damit wird schon der dritte Coach-Stuhl frei. Kelly wird dem "Voice"-Universum allerdings erhalten bleiben.



22.05.2019 - 11:47 Uhr von Alexander Krei 22.05.2019 - 11:47 Uhr

Nach Yvonne Catterfeld sowie Michi und Smudo von den Fantastischen Vier hat jetzt auch Michael Patrick Kelly seinen Rückzug von "The Voice of Germany" bekanntgegeben. Via Instagram äußerte sich der Musiker, der im vergangenen Jahr erstmals als Coach an der Musikshow teilnahm und prompt mit seinem Schützling Samuel Rösch den Sieg einheimste, zu seinem Abschied. Zugleich kündigte er jedoch an, dem "Voice"-Universum treu bleiben zu wollen - "mit weniger Zeitaufwand", wie er sagt.

Zum Jahresende wird Michael Patrick Kelly nämlich als Coach beim Ableger "The Voice Senior" mit dabei sein. Das hat inzwischen auch Sat.1 offiziell bestätigt. Neben Kelly werden dann Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss nach Gesangstalenten über 60 suchen. Die zweite Staffel der Musikshow soll im Winter ausgestrahlt werden.

Mark Forster ist damit also nicht mehr bei "The Voice Senior" dabei - er könnte aber möglicherweise in der neunten Staffel von "The Voice of Germany" an Bord bleiben. Sollte es so kommen, wäre Forster die einzige Konstante im Vergleich zur Vorjahres-Staffel, nachdem sich seine Mitstreiter allesamt verabschiedet haben. Eine offizielle Aussage über seinen Verbleib bei der Show gibt es bislang aber noch nicht. Allzu lange dürfte die Verkündung der neuen Besetzung aber nicht mehr auf sich warten lassen, immerhin sollen schon im Juni die Blind Auditions aufgezeichnet werden.

Tatsächlich werden sich ProSieben und Sat.1 von den bevorstehenden personellen Veränderungen bei "The Voice" frischen Schwung erhoffen, schließlich war der Talpa-Produktion 2018 zum Ende hin ein wenig die Puste ausgegangen. Mit im Schnitt weniger als 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe büßte die Show im Vergleich zum Vorjahr mehr als drei Prozentpunkte ein.

Teilen