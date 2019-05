RTL macht Ex-"GNTM"-Kandidatin zur Bachelorette

© TVNow/Arya Shirazi

RTL hat die Identität der neuen Bachelorette bekanntgegeben. Sie heißt Gerda Lewis und ist nicht nur Influencerin und Fitnessmodel, sondern auch eine ehemalige Teilnehmerin von "Germany’s Next Topmodel". Die neue Staffel der Show startet im Sommer.



23.05.2019 - 18:21 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2019 - 18:21 Uhr

Wie gehabt wird RTL im Sommer eine neue Staffel von "Die Bachelorette" ausstrahlen, 2018 erreichte man mit im Schnitt 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gute Werte. Nun hat der Sender bekanntgegeben, wer die Frau ist, um die in diesem Sommer 20 Männer buhlen werden. Die neue Bachelorette heißt Gerda Lewis und ist Influencerin und Fitnessmodel. Im vergangenen Jahr nahm sie auch an der ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" teil, erreichte dort aber nur den 17. Platz.

Die 26-jährige Lewis ist vor allem auf Instagram aktiv und kommt dort auf mehr als eine halbe Million Follower. Weil sie nun seit einem Jahr Single ist, will sie durch die RTL-Show die ganz große Liebe finden. Oder eben nur ein paar Follower hinzugewinnen - so ganz genau kann man das ja nie sagen. Produziert wird "Die Bachelorette" von Warner Bros. International Television.

