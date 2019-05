Sixx findet Sendeplatz für "Charmed"-Neuauflage

© The CW

In wenigen Wochen nimmt der Frauensender Sixx die Neuauflage von "Charmed" ins Programm, die neuen Folgen laufen dann immer am Donnerstagabend. Am gleichen Tag kehrt auch "Supergirl" mit neuen Folgen zurück.



24.05.2019 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2019 - 12:19 Uhr

Bereits Ende 2018 hat Sixx-Chefin Wiebke Schodder gegenüber DWDL.de angekündigt, sich die Ausstrahlungsrechte am "Charmed"-Reboot gesichert zu haben. Nun hat der Sender einen Sendetermin für die erste Staffel angekündigt. Die Neuauflage der Hexenserie wird ab dem 13. Juni immer donnerstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. 22 Folgen wird Sixx zeigen können, The CW hat bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Inhaltlich startet die "Charmed"-Neuauflage so: Die Mutter von Mel (Melonie Diaz) und Maggie (Sarah Jeffrey) stirbt, das verändert das Leben der beiden Schwestern schlagartig. Während Maggie an einen Unfall glaubt, ist Mel überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Wenig später meldet sich eine Frau namens Macy (Madeleine Mantock) bei ihnen, die vorgibt, ihre Schwester zu sein. Im Alltag der Mädchen ereignen sich fortan seltsame Dinge. Harry Greenwood (Rupert Evans) klärt die drei auf: Mel, Maggie und Macy sind Hexen. Nun haben sie die Wahl, ihr Schicksal anzunehmen oder ihre magischen Kräfte für immer zu verlieren. Ebenfalls am 13. Juni meldet sich eine Serie zurück, in der es auch um eine Frau mit Superfähigkeiten geht. Sixx startet um 21:10 Uhr die vierte Staffel von "Supergirl", diese umfasst insgesamt 22 Ausgaben, auch hier hat The CW bereits eine fünfte Staffel bestellt. Sixx setzt auf gleich zwei Folgen am Stück. Zuletzt war die Serie für den kleinen Frauensender mit im Schnitt 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kein großer Quotenerfolg. 2018 lief "Supergirl" allerdings noch um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, nun rückt die Serie also eine Stunde nach hinten.

