Neue Coaches für "The Voice of Germany" bestätigt

Dass es weitgehend neue Coaches für die Castingshow von ProSieben und Sat.1 geben würde, war klar. Bislang jedoch fehlten Namen. Am Samstagabend bestätigten die Sender gegenüber DWDL.de die neue Besetzung - inklusive einem Comeback.



25.05.2019 - 23:35 Uhr von Thomas Lückerath 25.05.2019 - 23:35 Uhr

Mit neuer Besetzung beginnen in zwei Wochen die Dreharbeiten der neunten Staffel von „The Voice of Germany“, die ab Herbst dann bei ProSieben und Sat.1 laufen wird. Vor dem Drehstart der ersten Castings galt es noch Personalien zu klären: Im April 2019 gaben Michi Beck und Smudo ihren Abschied nach fünf Staffeln auf den Stühlen der Show bekannt, später erklärten auch Yvonne Catterfeld sowie Michael Patrick Kelly ihren Ausstieg. Catterfeld und Kelly bleiben dem "The Voice"-Universum allerdings erhalten - als Coaches beim Ableger "The Voice Senior".

Beim Mutterformat hingegen ist Mark Forster der einzige Coach der vergangenen Staffel, der an Bord bleibt. Neben ihm kämpfen zwei „The Voice“-Neulinge und ein erprobter Kollege um die Gunst der Talente: Rea Garvey wieder mit dabei. Der gebürtige Ire gehörte 2011 zur ersten Jury von „The Voice of Germany“ und war danach in Staffel 2 sowie beim vierten und fünften Durchgang dabei.Nach drei Jahren Pause ist er zurück, wie ProSieben am Samstagabend gegenüber DWDL.de bestätigt. Und auch die beiden Neuzugänge bestätigt der Sender: Sido wechselt nach der Jury-Arbeit bei der UFA Show & Factual-Produktion „X Factor“ (Sky) rüber zur Talpa-Show. Komplettiert wird die Runde der Coaches durch Sängerin Alice Merton („No Roots“). Die „Bild am Sonntag“ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe zuerst über die neuen Juroren.

