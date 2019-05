HGTV zum Start in allen wichtigen Kabelnetzen verfügbar

© Discovery

In wenigen Tagen startet Discovery seinen Sender Home & Garden TV, bei dem es zum Start aber noch gar keine Garten-Formate geben wird. Der Sender wird in allen wichtigen Kabelnetzen und via Satellit zu sehen sein. Auch der erste Werbekunde steht fest.



27.05.2019 - 11:32 Uhr von Timo Niemeier

Schon vor wenigen Wochen hat Discovery bekanntgegeben, was man auf dem neuen Sender HGTV, der ja am 6. Juni startet, zeigen wird (DWDL.de berichtete). Kurios: Obwohl der Kanal "Garden" im Namen trägt, wird es zum Start keine entsprechenden Formate geben. Das soll sich auf absehbare Zeit aber ändern. Weitgehend unbekannt war bislang allerdings, wie potenzielle Zuschauer HGTV künftig sehen können, nun hat Discovery aber auch dieses Geheimnis gelüftet.

Neben Unitymedia wird der Sender auch via Vodafone und Pyur zu sehen sein, HGTV ist damit gleich zum Start in den wichtigsten Kabelnetzen vertreten. Bei Unitymedia wird HGTV bereits ab dem 28. Mai auf dem Sendeplatz 428 zu finden sein. Dort wird vorerst der Trailer gezeigt, bevor am 6. Juni um 20:15 Uhr der Startschuss für das reguläre Programm fällt. Bereits jetzt ist der Sender via Satellit ( Astra 19.2° Ost, Frequenz 10921 MHz H) zu empfangen. Auch bei Vodafone ist HGTV bereits ab sofort zu finden.

Weil HGTV als Free-TV-Sender angelegt ist, wird bei der Refinanzierung Werbung eine zentrale Rolle spielen. Discovery hat nun auch verraten, wer der erste Werbekunde sein wird, der mit einem Spot beim neuen Sender zu sehen sein wird. Es ist der Discounter Lidl. Am 6. Juni eröffnet Lidl den ersten Werbeblock von HGTV. "Als neuestes Mitglied unseres Senderportfolios ist HGTV die ideale Ergänzung, um sich im Werbemarkt noch breiter aufzustellen", sagt Markus Spangler, Senior Director Ad Sales bei Discovery Deutschland. "HGTV bietet Lifestyle-Marken das perfekte Umfeld, um ihre Produkte zielgruppenaffin zu bewerben. Bereits zum Start der neuen Marke verzeichnen wir großes Interesse aus dem Markt. Wir freuen uns darauf, einer Vielzahl weiterer neuer Partner maßgeschneiderte Angebote offerieren zu können." Zuletzt wurde bekannt, dass Eva Padberg das Sendergesicht von HGTV wird (DWDL.de berichtete).

