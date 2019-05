Luke Mockridge tritt in seiner Schul-Show selbst an

© Sat.1/Willi Weber

Luke Mockridge fungiert in "Luke! Die Schule und ich" eigentlich als Moderator, zum Abschluss der Staffel tritt er nun hingegen selbst als Kandidat an und gibt den Moderations-Job an einen anderen Comedian ab.



28.05.2019 - 12:42 Uhr von Uwe Mantel 28.05.2019 - 12:42 Uhr

Am kommenden Freitag geht die dritte Staffel von "Luke! Die Schule und ich" mit einer besonderen Folge zu Ende: Luke Mockridge wird dann nicht als Moderator durch die Sendung führen, sondern tritt selbst als Kandidat an - und zwar als einziger in dieser Folge. Seine Gegner sind dann zwölf Schüler seiner ehemaligen Schulen Matthias-Claudius-Grundschule, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium und Collegium Josephinum in Bonn.

Die Moderation in dieser Ausgabe übernimmt dann ausnahmsweise der Comedian Simon Pearce, der sich mit dem Metier immerhin gut auskennt: Er hat fünf Semester Lehramt studiert. Zuletzt war er in der von Luke Mockridge produzierten Show "Catch!" schon als Field-Reporter im Einsatz. Die dritte Staffel von "Luke! Die Schule und ich" blieb aus Quotensicht bislang etwas hinter den Vorjahren zurück, steigerte sich in der vergangenen Woche aber auf den Staffel-Bestwert von 12,3 Prozent. Die Hoffnungen dürften groß sein, dass man das mit der Spezial-Ausgabe nun nochmal überbieten kann.

Teilen