FOX sichert sich kanadische "Scott & Bailey"-Adaption

Unter dem Titel "The Detail" hat sich das kanadische Fernsehen an einer Adaption der britischen Krimiserie "Scott & Bailey" versucht. Diese wird demnächst auch hierzulande zu sehen sein: Ab Mitte August läuft "The Detail" beim Bezahlsender FOX.



29.05.2019 - 11:05 Uhr von Alexander Krei 29.05.2019 - 11:05 Uhr

Der Pay-TV-Sender FOX holt die kanadische Adaption der britischen Krimiserie "Scott & Bailey" nach Deutschland und zeigt sie ab dem 13. August jeweils dienstags um 21:00 Uhr in deutscher Erstausstrhlung. In den Hauptrollen sind Wendy Crewson, Angela Griffin und Shenae Grimes-Beech zu sehen. Insgesamt umfasst die erste Staffel zehn Folgen - eine Fortsetzung gibt es allerdings nicht, weil der kanadische Sender CTV die Produktion wegen schwacher Quoten einstellte.

In der Serie arbeiten die beiden Detectives Stevie Hall (Angela Griffin) und Jacqueline Cooper (Shenae Grimes-Beech) im Morddezernat der kanadischen Millionenmetropole Toronto unter der Leitung von Staff Inspector Fiona Currie (Wendy Crewson). Die Arbeit bringt das Trio immer wieder an seine Grenzen und darüber hinaus, wenn es um Gerechtigkeit für die Opfer geht. Zudem müssen die drei Ermittlerinnen den Balanceakt zwischen Beruf und Privatleben meistern.

FOX bietet "The Detail" wahlweise im englischen Original und der deutschen Synchronfassung an. Alle Episoden stehen darüber hinaus im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über diverse On-Demand-Plattformen zum Abruf bereit.

