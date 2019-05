"Junge Ärzte" beenden schon im Juli die Sommerpause

© ARD/Markus Nass

Aktuell legt die ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" eine kurze Pause im Vorabendprogramm ein, doch schon Mitte Juli geht es mit neuen Folgen weiter. Zuletzt verzeichneten die Klinik-Geschichten steigende Quoten.



31.05.2019 - 14:53 Uhr von Alexander Krei 31.05.2019 - 14:53 Uhr

Seit fast vier Jahren ist "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" nun schon fester Bestandteil des ARD-Vorabendprogramms - und auch nach dem Ausstieg von Hauptdarsteller Roy Peter Link hofft der Sender auf weiter steigende Quoten. Derzeit befindet sich die Serie allerdings in einer kurzen Sommerpause, die mit Wiederholungen überbrückt wird. Das Datum der Rückkehr steht allerdings schon fest.

Bereits am 11. Juli geht es mit den "jungen Ärzten" auf dem bewährten Sendeplatz am Donnerstag um 18:50 Uhr weiter. Im Schnitt schalteten in diesem Jahr bislang fast 2,6Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei elf Prozent - beides sind Bestwerte für den "In aller Freundschaft"-Ableger, der auch bei den 14- bis 49-Jährigen zuletzt zulegen konnte. Hier wurden 2019 bisher durchschnittlich rund 6,7 Prozent erzielt.

Für den Herbst stehen unterdessen bereits zwei Neuzugänge im Erfurter Johannes-Thal-Klinikum in den Startlöchern: Die Schauspieler Tilman Pörzgen und Luan Gummich stehen seit einigen Wochen für die fünfte Staffel vor der Kamera, mit der Ausstrahlung ist voraussichtlich für September geplant (DWDL.de berichtete).

