Anke Engelke spielt Trauerrednerin in neuer Netflix-Serie

© Jeanne Degraa

Netflix macht eine neue Serie mit Anke Engelke in der Hauptrolle. In "Das letzte Wort" verkörpert die Schauspielerin eine Trauerrednerin, die die Kontrolle über ihre Familie verliert. Leben, Drama und Humor sollen aufeinanderknallen, sagt Engelke.



05.06.2019 - 09:45 Uhr von Alexander Krei 05.06.2019 - 09:45 Uhr

Anke Engelke spielt die Hauptrolle in einer neuen Netflix-Serie. Es handelt sich dabei um eine sechsteilige Dramedy mit dem Titel "Das letzte Wort", in der Engelke eine Trauerrednerin spielt, die nach dem Tod ihres Mannes den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über ihre Familie verliert. Als sie bemerkt, dass sie ihn nicht loslassen kann, beginnt sie, die Beerdigung ihres Mannes zu sabotieren, bis sie die richtigen Worte gefunden hat.

Produziert werden die 45-minütigen Folgen von Pantaleon Films, als Showrunner fungieren Carlos V. Irmscher und Aron Lehmann, der auch Regie führt. Die Drehbücher der Serie, die auf einer Idee von Thorsten Merten basieren, verantworten Lehmann und Irmscher gemeinsam mit den Autorinnen Nora Valo und Carolina Zimmermann. Wann die Serie bei Netflix zu sehen sein wird, steht bislang nicht fest.

"Ich freue mich riesig auf 'Das letzte Wort' und die gemeinsame Arbeit und Reise mit Netflix, Pantaleon, dem tollen Regisseur Aron Lehmann, dem großartigen Buch und den wunderbaren Kollegen*innen", lässt sich Anke Engelke zitieren. "Hier knallen, wie im richtigen Leben, Drama und Humor ständig aufeinander. Familie und Beziehungen, Verlust und Trauer, Leben und Tod, die Absurditäten des Lebens, das Wiederfinden von Kraft und Lebensmut, alles drin. Zum Heulen schön."

Rachel Eggebeen, Director, Netflix Originals: "Gemeinsam mit dem wunderbaren Showrunner und Regisseur Aron Lehmann und seinem Projekt 'Das letzte Wort' haben wir die Möglichkeit, der Vielseitigkeit von Anke Engelke als Schauspielerin eine ganz neue Facette zu verleihen und diesen deutschen Superstar einem globalen Publikum präsentieren zu können."

Teilen