Sat.1 dreht zwei weitere "Julia-Durant"-Filme

Der erste Julia-Durant-Film bescherte Sat.1 im vergangenen Jahr die höchste Reichweite eines Dienstags-Films. Daher produziert man nun zwei weitere Filme der Reihe über die Profilerin auf der Jagd nach Profi-Killern.



05.06.2019 - 14:08 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2019 - 14:08 Uhr

Mit 2,65 Millionen Zuschauern bescherte der Film "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" Sat.1 im vergangenen Jahr die höchste Reichweite einer Free-TV-Premiere am Dienstagabend - allerdings mit trotzdem recht ernüchternden 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Trotzdem nimmt Sat.1 das als ermutigendes Signal und hat nun zwei weitere Bestseller-Verfilmungen der Julia-Durant-Reihe in Produktion geschickt. Sandra Borgmann spielt erneut die Hauptrolle der titelgebenden Profilerin, Guido Broscheit, Eric Stehfest und Ilknur Boyraz bleiben Teil des Ermittlerteams.

Gedreht werden in Frankfurt die beiden Thriller "Mörderische Tage" (Buch: Kai-Uwe Hasenheit und Andreas Bareiss; Regie: Nicolai Rohde) und "Kaltes Blut" (Buch: Kai-Uwe Hasenheit, Andreas Bareiss, Christian Pasquariello; Regie: Nicolai Rohde). Produziert wird die Reihe von Gaumont.

Und darum geht's in "Mörderische Tage": Alte Mainbrücke, Frankfurt. An einem dünnen Seil schwebt eine Leiche über dem Fluss. Der Strick ist auf unverwechselbare Weise als Schmetterlingsknoten gebunden, die Haut der toten Frau duftet nach Rosenöl. Profilerin Julia Durant (Sandra Borgmann) kennt dieses barbarische Muster: Dietmar Gernot (Bernd Hölscher), ein Serienkiller, den sie vor Jahren verhaften konnte, tötete mit dieser grausamen Handschrift. Hat er einen Nachahmer? Oder hat er es geschafft, trotz Einzelhaft die Fäden für den Mord zu ziehen? Während der Mörder Julia Durant immer einen Schritt voraus zu sein scheint, beschleicht sie eine böse Vorahnung: Hat er es womöglich auf sie abgesehen?

Die Inhaltsangabe von "Kaltes Blut" liest sich so: In einem konservativen Dorf verschwinden nacheinander die zwei Schülerinnen Kerstin (Nadine Schmidt) und Selina (Katharina Gieron). Beide sind 16, haben ein instabiles Elternhaus und waren in Therapie auf dem Reiterhof „Herzland“. Während die Einwohner nicht an ein Verbrechen glauben, vermutet Julia Durant (Sandra Borgmann) den Entführer unter ihnen. Und die scheinbar makellose Fassade der Gemeinde beginnt bald zu bröckeln: Offenbar hatte Selina eine Affäre mit ihrer verheirateten Reitlehrerin Sonja (Katherina Heyer). Auch Kerstin war in einer geheimen Beziehung mit einem deutlich älteren, ebenfalls verheirateten Mann. Ging es um Eifersucht? Oder wollte einer der streng gläubigen Einwohner den vermeintlichen Sittenverfall im Ort verhindern? Die Uhr tickt, denn der Täter könnte bald wieder zuschlagen.

