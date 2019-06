"Jenny - Echt gerecht" kehrt auf neuem Sendeplatz zurück

© MG RTL D / Claudius Pflug

Kurz nach der Premiere bei TV Now startet Anfang Juli auch RTL mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Jenny - Echt gerecht", zeigt sie also während der zuschauerärmeren Sommermonate



05.06.2019 - 14:30 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2019 - 14:30 Uhr

Dass RTL eine zweite Staffel von "Jenny - Echt gerecht" bestellt hat, war im vergangenen Jahr durchaus eine kleine Überraschung - schließlich kam die erste Staffel im Schnitt gerade mal auf knapp 10 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Doch RTL sah offenbar genug Potential in der Serie, um zumindest fürs insgesamt reichweitenärmere Sommerprogramm zu taugen. Dort wird sie nämlich ab dem 4. Juli zu sehen sein - dann auf neuem Sendeplatz: Während die erst Staffel noch dienstags in Doppelfolgen zu sehen war, laufen die neuen Folgen nun donnerstags um 20:15 Uhr.

Auch auf die Ausstrahlung in Doppelfolgen verzichtet RTL diesmal, stattdessen laufen den restlichen Donnerstagabend Wiederholungen. Ab 21:15 Uhr werden noch einmal alte Folgen von "Magda macht das schon" gezeigt, um 22:15 Uhr läuft "Sankt Maik", das dienstags in Erstausstrahlungen zu sehen ist, um 23:15 Uhr wiederholt RTL noch einmal die erste Staffel von "Jenny - Echt gerecht". In der Hauptrolle der alleinerziehenden Mutter, die zufällig Anwaltsgehilfin wird, ist in der zweiten wie der ersten Staffel Schauspielerin Birte Hanusrichter zu sehen, produziert wird die Serie von Talpa Germany Fiction.

