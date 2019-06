Später als geplant, aber: Vox hält an Comedyformaten fest

© Vox

Bei den Screenforce Days 2018 kündigte Vox-Geschäftsführer Bernd Reichart eine neue Programmfarbe für den Sender an: Mit Adaptionen zweier internationaler Formate wolle man eine neue Art Comedy im Programm testen. Danach wurde es still.



06.06.2019 - 14:30 Uhr von Thomas Lückerath 06.06.2019 - 14:30 Uhr

"Es juckte uns schon eine ganze Weile unter den Fingernägeln", sagte der damalige Vox-Chef Bernd Reichart bei der Vorstellung der neuen Formate im Juni 2018. Mit eigener Handschrift wolle sich Vox dem Genre Comedy nähern. Schon vor den Screenforce Days war durchgesickert, dass Vox an einer deutschen Adaption von "True Story" mit Michael Mittermeier und Roland Trettl sowie einer Adaption von "Did you get the message?" mit Lutz van der Horst arbeitet.

Während es in "True Story" um Menschen und ihre besonderen, persönlichen Geschichten geht, die dann von Schauspielern auf eine ganz eigene Art und Weise inszeniert werden, werde van der Horst für "Did you get the Message?" aufwendige Versteckte-Kamera-Situationen schaffen, die den Opfern gleichzeitig eine Botschaft vermitteln sollen. Soweit die Ankündigung beim Gattungsevent für die Werbetreibenden und Media-Agenturen. Danach jedoch wurde es still um die angekündigten Formate, die bereits länger fertig produziert vorliegen.In der Fernsehsaison 2018/19 kamen beide Formate dann doch nicht zur Ausstrahlun. Im Sommer soll jetzt immerhin schon einmal "Did you get the message?" unter dem neuen deutschen Titel "Endlich kapiert?" bei Vox starten. Auch "True Story" werde noch in diesem Jahr beim Sender zu sehen sein, erklärt ein Vox-Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Einen Ausstrahlungstermin gibt es aber noch nicht. Dass die beiden Comedy-Formate als Vertreter eines für Vox neuen Genres nicht gemeinsam in einem LineUp starten sondern jeweils auf sich gestellt, starten, kommt überraschend.