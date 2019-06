n-tv macht Themenabend zu 50 Jahren Mondlandung

© NASA

Wenn sich am Wochenende des 20. und 21. Juli die erste Mondlandung zum 50. Mal jährt, beschäftigt sich nicht nur Welt mit dem Thema. Nun hat auch der Nachrichtensender n-tv einen entsprechenden Themenabend angekündigt.



Vor einigen Tagen hat der TV-Sender Welt angekündigt, am 20. und 21. Juli viele Space-Dokus zu zeigen. Anlass ist der 50. Jahrestag der ersten Mondlandung. Nun hat auch n-tv angekündigt, anlässlich dessen einen Themenabend zu veranstalten. Am 20. Juli, also dem Tag der Landung von Apollo 11 auf dem Mond, dreht sich beim Sender abends alles um das All und den Mond. Highlight ist die Free-TV-Premiere der zweiteiligen Doku "Planet Erde - Unser Leben aus dem All". Diese zeigt, wie die Erde in verschiedenen Entwicklungsstadien aussah und liefert Einblicke in die Ursprünge des Lebens.

Im Anschluss daran zeigt man vier Ausgaben der Doku-Reihe "Mission Weltall". Darin geht es um Mond, Mars, Kometen und die Frage nach fremden Leben. In der Mond-Folge geht es unter anderem darum, wie der Mond in der Zukunft als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars dienen soll, auch wenn die nächste Mond-Mission der NASA erst für 2030 angedacht ist.

Themenabend Mondlandung am Samstag, 20. Juli 2019 im Überblick:

20.15 Uhr: Planet Erde – Unser Leben aus dem All | Im All geboren

21.10 Uhr: Planet Erde – Unser Leben aus dem All | Zeitalter des Menschen

22.10 Uhr: Mission Weltall – Der Mond

23.10 Uhr: Mission Weltall – Suche nach fremdem Leben

00.10 Uhr: Mission Weltall – Expedition zum Mars

01.10 Uhr: Mission Weltall – Kometen auf Kollisionskurs

Und auch Tele 5 hat angekündigt, am 20. Juli anlässlich der ersten Mondlandung zwei besondere Filme ins Programm zu nehmen. Dabei handelt es sich um russische Streifen, die der Sender als "Ostblockbuster" bezeichnet. "Salyut-7" wird um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen sein. Danach zeigt man noch "The Crew – Inferno am Himmel".

