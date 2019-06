ProSieben: "Style your Star" löst "Fashion-Duell" ab

© ProSieben

Auch wenn ProSiebens "Fashion-Duell" am Samstagnachmittag nur miserable Quoten einfährt, bleibt ProSieben dem Genre treu und startet Ende Juni "Style your Star". Vor allem aber macht man weiter Werbung für einen Online-Versandhändler



17.06.2019 - 11:55 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2019 - 11:55 Uhr

Seit Mitte April läuft bei ProSieben am Samstagnachmittag nun schon "All about you - Das Fashion-Duell" - mit bislang sehr schwachen Quoten. Im Schnitt erreichte das Format nur wenig mehr als 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und insgesamt gut eine viertel Million Zuschauer. Dass ProSieben für diesen Sendeplatz überhaupt etwas produziert, dürfte aber ohnehin in erster Linie damit zusammenhängen, dass der Online-Versandhändler, der sich mit Name und Logo im Titel verewigt hat und an dem ProSiebenSat.1 über SevenVentures eine Beteiligung hält, sich so promoten will.

Auch beim Nachfolge-Format ist das nicht anders: Es hört auf den Namen "Style your Star - It's about you". Das Konzept: Zwei aus jeweils zwei "modebegeisterten Kandidaten" bestehende Stylingteams stellen für einen prominenten Gast ein Outfit zusammen. In der Zwischenzeit wird der Promi von Nina Park geschminkt. Anschließend wird der Star von jedem Styling-Team ausgestattet. Eine dreiköpfige Jury aus Modeexperten bewertet den Look, die Entscheidung, welches der beiden Outfits der Star zu einem Event trägt, fällt dieser aber selbst. Als prominente Gäste sind Nikeata Thompson, Patricia Kelly, Lilly Becker, Shermine Shahrivar, Natascha Ochsenknecht, Eva Padberg, Anne-Sophie Briest, Nadine Klein, Sarah Harrison und Larissa Marolt angekündigt. Insgesamt sind zunächst zehn Folgen geplant, die samstags um 16 Uhr zu sehen sein werden.

