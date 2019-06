Comedy Central holt "BoJack Horseman" ins Free-TV

© Netflix

Die Netflix-Animationsserie "BoJack Horseman" findet in wenigen Wochen ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Comedy Central nimmt sich der Serie an und zeigt sie künftig immer am späten Sonntagabend.



Es passiert nicht oft, aber doch immer wieder. Normalerweise sind Netflix-Serien nur bei Netflix zu sehen. Manchmal entschließt sich das Unternehmen aber auch dazu, vereinzelt Titel an Lizenznehmer zu verkaufen, damit diese die Serien dann auch im Fernsehen zeigen können. Bei "Orange is the new black" (lief bei ZDFneo) war das so. Bei "BoJack Horseman" ist man zuletzt einen ähnlichen Weg gegangen und hat die Serie unter anderem an den britischen Sender DMAX verkauft, wo sie seither zu sehen ist. In Deutschland schafft es die Serie um den depressiven Pferdemann nun auch ins Fernsehen.

Comedy Central hat sich, übrigens ebenso wie in den USA, die Rechte für den deutschen Markt gesichert und wird die Netflix-Serie ab dem 14. Juli immer sonntags um 22 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Derzeit zeigt Comedy Central auf diesem Sendeplatz noch "American Dad". Von "BoJack Horseman" sind bereits 60 Folgen in insgesamt fünf Staffeln bei Netflix verfügbar, erstmals zu sehen war die Animationsserie im Jahr 2014.

Inhaltlich geht es in "BoJack Horseman" um den gleichnamigen, gefallenen Star einer 90er-Jahre-Hitserie. Er bereitet sein Comeback vor, doch das ist gar nicht so einfach, denn der Pferdemann ist depressiv und desillusioniert. Mit der Whiskey-Flasche in der einen, bunten Pillen in der anderen Hand, stolpert er von Rausch zu Rausch, von gescheiterter Beziehung in bedeutungslosen Sex. Nichtsdestotrotz steht ihm seine Ex-Freundin, die Katze Princess Caroline, weiterhin als fauchende Agentin zur Seite. Glorreich scheitert sie bei jedem Versuch, den Ruhm von damals zurückzuerlangen. Die deutsche Synchronstimme von BoJack Horseman ist Tobias Kluckert.

