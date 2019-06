TNT Comedy: Zweite Staffel "Final Space" ab September

© TNT Comedy

Kurz vor der US-Premiere der zweiten Staffel von Olan Rogers "Final Space" hat TNT Comedy bekanntgegeben, dass die "Rick and Morty" ähnelnde Serie hierzulande ab Anfang September zu sehen sein wird. Im Gegensatz zur ersten Staffel gibt's drei Folgen mehr.



19.06.2019 - 11:36 Uhr von Kevin Hennings 19.06.2019 - 11:36 Uhr

Gary und seine Crew sind noch nicht am Ende ihrer Weltraumabenteuer angelangt: Ab Dienstag, den 10. September, kehrt "Final Space" mit der zweiten Staffel zu TNT Comedy zurück. Nachdem die erste Staffel noch zehn Folgen enthielt, sind es nun ganze 13, die stets dienstags ab 23:05 Uhr zu sehen sein werden. Die 30-Minüter werden in Doppelfolgen im [adult swim]-Block ausgestrahlt.

Wer den Beginn der Zeichentricksaga noch nicht gesehen hat, dies aber ändern möchte, kann sich ab dem 28. August immer montags bis freitags ab 23:05 Uhr die Wiederholung der kompletten ersten Staffel in Doppelfolgen anschauen. In dieser Staffel freundet sich Gary zunächst mit dem liebenswerten, grünen Alien Mooncake an, während er seine Einzelhaft auf dem unbemannten Raumschiff Galaxy One verbringt. Mooncake ist jedoch nicht nur putzig, sondern besitzt die Macht, ganze Planeten zerstören zu können. Deshalb wird das Alien vom bösartigen Lord Commander quer durch das Universum gejagt.

Obwohl die Zeichen schlecht standen, überlebt Gary den "finalen Angriff" des Lord Commanders am Ende der ersten Staffel und hat sich für die neuen Folgen vor allem ein Ziel vorgenommen: Er will seine liebgewonnenen Freunde vereinen, Mooncake beschützen und nebenbei noch den Fortbestand der Galaxy sichern. Dabei trifft er auf neue Weggefährten, kämpft gegen bislang unbekannte Gegner und muss nahezu unmögliche Aufgaben lösen.



Als Serienschöpfer steht Olan Rogers hinter "Final Space", der zuvor durch YouTube-Sketche an Bekanntheit gewann. Entdeckt wurde seine Idee einst vom Talkshow-Host Conan O'Brien, der, ebenfalls wie Emmy-Preisträger David Sacks einmal mehr zu den ausführenden Produzenten gehört. Sacks besetzt außerdem den Posten des Showrunners und hat zuvor an Serien wie "Die Simpsons", "Malcolm Mittendrin" und "Hinterm Mond gleich links" gearbeitet.

