kabel eins schiebt US-Serie "Blue Bloods" in den Nachmittag

© CBS

"Blue Bloods" setzt seinen Streifzug durch das Programm von kabel eins fort. Im Juli wird die Serie erneut auf einem neuen Sendeplatz fortgesetzt. Künftig wird der Sender die neuen Folgen am Samstagnachmittag in einer Marathon-Programmierung zeigen.



21.06.2019 - 12:43 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2019 - 12:43 Uhr

Mit der US-Serie "Blue Bloods" hatte kabel eins bislang auf diversen Sendeplätzen kein Glück. Die Serie mit Tom Selleck in der Hauptrolle funktionierte weder zur besten Sendezeit noch am späten Abend, bislang war sie schon dienstags, freitags und samstag zu sehen. Für die neuen Folgen der achten Staffel hat sich kabel eins nun wieder etwas Neues einfallen lassen: Die Episoden sind ab dem 6. Juli immer samstags im Nachmittagsprogramm zu sehen.

Und es macht den Anschein, als wolle kabel eins die Folgen schnell durchpeitschen. Man setzt künftig nämlich ab 15:30 Uhr auf gleich fünf Episoden am Stück. So hat man die gesamte Staffel, die zwischen 2017 und 2018 erstmals in den USA zu sehen war, nach rund einem Monat vollständig gezeigt. kabel eins zeigt "Blue Bloods" übrigens als Deutschlandpremiere, bislang waren die Folgen der achten Staffel von nirgends zu sehen. In der achten Staffel hat es Danny Reagan (Donnie Wahlberg) nicht leicht, nach Lindas Tod würde er am liebsten seinen Job aufgeben. Doch dann wird Jack Boyle abgestochen und der Hauptverdächtige ist auf freiem Fuß. Danny hängt sich an dessen Fersen und versucht, ihn zu überführen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn der Mörder ist clever. Indessen hat Frank (Tom Selleck) eine Auseinandersetzung mit der Bürgermeisterin Maggie Dutton (Lorraine Bracco) und Jamie und Janko sind endlich wieder Partner.

Teilen