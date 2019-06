Sky dünnt Führungsmannschaft in Unterföhring aus

© Sky

Ereignisreiche Woche in der deutschen Fernsehlandschaft: Sky stellt sein deutsches Team schlanker auf und kürzt zwei Führungspositionen in Unterföhring: Senior Vice President Communications und Executive Vice President Sports gehen.



25.06.2019 - 13:07 Uhr von Thomas Lückerath 25.06.2019 - 13:07 Uhr

Am Dienstagmittag wurden die Mitarbeiter des PayTV-Unternehmens in Unterföhring über personelle Veränderungen informiert, die im Zuge einer Umstrukturierung des Deutschland-Geschäfts anfallen. Neben einigen Arbeitsplätzen in einzelnen Abteilungen betrifft es auch zwei Führungspositionen, die es "in ihrer jetzigen Ausprägung nicht mehr geben wird", wie es in der Mitteilung an die Belegschaft heißt. Konkret bedeutet dies: Roman Steuer, Executive Vice President Sports, und Ralph Fürther, Senior Vice President Communications, verlassen das Unternehmen bereits zum 30. Juni - also kommenden Sonntag in gegenseitigem Einvernehmen. Die Entscheidungen seien in Unterföhring gefallen, heißt es auf Nachfrage.

Das Kommunikationsteam von Ralph Fürther wird künftig aufgeteilt: Die interne Kommunikation wechselt in den Bereich Human Resources unter Leitung von Danja Frech, Executive Vice President Human Resources & Organisation. Alle anderen Aufgaben, also Produkt-, Unternehmens- und Event-PR, sind künftig im Bereich Marketing beheimatet, verantwortet von Barbara Haase, Chief Marketing Officer bei Sky Deutschland. Die Aufgaben von Roman Steuer wird ab 1. Juli Jacques Raynaud, Executive Vice President Sports & Advertising, übernehmen, an den Roman Steuer bisher berichtet hat."In einem sich rasant verändernden Medienmarkt ist Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Erfolg eines jeden Unternehmens, sich sowohl organisatorisch als auch in punkto Angebot und Service kontinuierlich weiterzuentwickeln. Im Bereich der Unternehmensorganisation bedeutet dies, dass wir unsere Strukturen kontinuierlich überprüfen und verschlanken, um noch agiler und flexibler agieren zu können. Im Rahmen dieser Transformation bauen wir auch im oberen Management Hierarchiestufen ab und passen unsere Berichtstrukturen den zukünftigen Herausforderungen des Marktes an", heißt es im Schreiben an die Mitarbeiter von Sky Deutschland.Carsten Schmidt (Foto), CEO von Sky Deutschland: „Ich danke Roman, mit dem ich stets aufs Engste vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Innovationskraft und seine großen Verdienste für Sky Sport." Steuer habe fast 20 Jahre lang für den Sportbereich bei Sky Deutschland gestanden wie kein anderer und hat u.a. den Sender Sky Sport News HD aufgebaut.Schmidt über Fürther: "Ich habe mit Ralph fast zwanzig Jahre stets gerne und erfolgreich zusammengearbeitet und bedanke mich für sein überdurchschnittliches Engagement, seine große Loyalität zur Marke Sky und seinen wichtigen Beitrag zum Erfolg. Ich wünsche ihm alles Gute für seine kommenden Aufgaben." Fürther war seit 20 Jahren im Unternehmen, zuerst in den Bereichen Produktmanagement Sport und Sportmarketing und seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen in der Kommunikation von Sky.