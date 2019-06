Dreharbeiten für finale "Pastewka"-Staffel sind gestartet

© Brainpool

Die zehnte Staffel wird die letzte von "Pastewka" sein, nun haben die Dreharbeiten begonnen. Inhaltlich ist zwar noch nichts bekannt, aber das Finale wird wohl Überlänge haben. Zu sehen gibt es die letzten Folgen ab 2020 bei Amazon Prime Video.



25.06.2019 - 13:30 Uhr von Timo Niemeier 25.06.2019 - 13:30 Uhr

Bereits vor einigen Monaten hat Bastian Pastewka angekündigt, dass die zehnte Staffel von "Pastewka" auch gleichzeitig die letzte sein wird (DWDL.de berichtete). Nun haben die Dreharbeiten für die zehn letzten Episoden begonnen. Die wichtigsten Hauptdarsteller sind erneut mit dabei, neben Pastewka selbst sind das Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht, Cristina do Rego, Sabine Vitua und Dietrich Hollinderbäumer.





Viele Details zur finalen Staffel gibt es derweil noch nicht. Fest steht nur, dass es die Folgen erst im kommenden Jahr bei Amazon Prime Video zu sehen geben wird. Die ersten sieben Staffeln der Comedyserie waren ursprünglich in Sat.1 zu sehen, 2017 nahm sich Amazon der Produktion an und zeigte bislang zwei Staffeln. Auch inhaltlich hat Amazon noch nichts über die finalen Folgen verraten.

Fest steht allerdings schon, dass eine Folge der neuen Staffel Überlänge haben wird. Das hat Bastian Pastewka selbst in einer Pressemitteilung von Amazon verraten. "Ein letzter Trip in 10 Folgen - eine davon mit spektakulärer Überlänge, das hat Regine noch schnell klargemacht. Wir beeilen uns mit unserer Goodbye-Season und melden uns, sobald wir wissen, wann der letzte Porreeauflauf bereit ist", so Pastewka. Vermutlich wird es das Finale sein, bei dem die Macher mehr Sendezeit als üblich erhalten.

"Pastewka" wird produziert von Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV, ausführender Produzent ist Tobi Baumann. Die Drehbücher stammen von Sascha Albrecht, Bastian Pastewka, Claudius Pläging und Stefan Stuckmann. Erik Haffner und Markus Sehr sind die Regisseure der Serie.

