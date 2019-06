Sky holt Showtime-Serie "City on a Hill" ins Programm

© Sky

Nachdem die neue Showtime-Serie "City on a Hill" vor wenigen Tagen US-Premiere feierte, hat Sky nun auch die deutsche Ausstrahlung angekündigt. Die Zuschauer müssen sich lediglich bis August gedulden, um die Polit-Satire mit Kevin Bacon sehen zu können.



27.06.2019

Ab Montag, den 5. August, wird die nächste hochkarätige US-Serie bei Sky zu sehen sein. Die Polit-Satire "City on a Hill" wurde von Matt Damon und Ben Affleck umgesetzt und ist wöchentlich in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic HD vertreten. Die Hauptrollen werden von Kevin Bacon ("The Following") und Aldis Hodge ("Jack Reacher: Kein Weg zurück") gespielt, die in den 90er-Jahren in ein Rassismus-Drama geraten. Wie bei Sky üblich, kann die Serie parallel zur linearen Ausstrahlung auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q abgerufen werden - hier auch in der englischen Originalfassung.

Der rote Faden der Showtime-Serie verläuft in Afflecks und Damons Heimatstadt Boston. Zu der damaligen Zeit war die US-Metropole von einer Welle von Gewaltkriminalität überschattet. Korruption und Rassismus waren für die örtliche Polizei noch das tägliche Brot und an der Tagesordnung. Die Änderung dieses Zustands wird bis heute als sogenanntes 'Boston Miracle' bezeichnet. "City on a Hill" gibt nun einen fiktiven Bericht darüber, wie es zu diesem Wandel gekommen sein könnte.

Kevin Bacon verkörpert dabei den korrupten, aber in der Stadt als Held gefeierten FBI-Agenten Jackie Rohr. Jill Hennessy porträtiert Jackies Frau Jenny, die den Plänen ihres Ehemanns noch in die Quere kommen könnte. Aldis Hodge ("Leverage") spielt den Staatsanwalt Decourcy Ward, der sich für Veränderung einsetzt. Ebenfalls zum hochkarätigen Hauptcast gehören "Kingdom"-Veteran Jonathan Tucker, Mark O'Brien ("Halt and Catch Fire"), Lauren E. Banks ("Instinct"), Sarah Shahi ("Fairly Legal"), Kevin Chapman ("Brotherhood"), Jere Shea ("Passion") und Kevin Dunn ("Veep - Die Vizepräsidentin").

Die Grundidee hinter der Serie erdachten Ben Affleck ("Gone Girl") und der Autor Chuck MacLean, der auch das Drehbuch zum Piloten verfasst hat. Vor "City on a Hill" hatte er an noch keinem Major Project gearbeitet. Die erste Staffel umfasst zwölf Episoden.

