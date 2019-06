Amazon macht nun auch Konzerte für Prime-Kunden

© Amazon

Amazon veranstaltet bald ein Konzert, das Prime-Kunden ohne zusätzliche Kosten sehen können. In München treten die Fantastischen Vier und Clueso auf. Bei einem globalen Event ist Taylor Swift Headliner.



27.06.2019 - 12:06 Uhr von Timo Niemeier 27.06.2019 - 12:06 Uhr

In fiktionale Produktionen investiert Amazon nun schon seit einiger Zeit. Bald will man aber auch andere Genres erschließen, dazu hat man nun ein Musik-Event angekündigt. So soll es für die Kunden von Prime am 9. Juli ein Gratis-Konzert geben, in der Münchner Muffathalle treten die Fantastischen Vier und Clueso auf. Die Fantastischen Vier werden die besten Songs ihrer Bandgeschichte spielen, mit Clueso performt man unter anderem den Song "Zusammen".

Neben dem Konzert in München gibt es kurz darauf ein weiteres, globales Event. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli überträgt man ab 3 Uhr ein Konzert mit Taylor Swift, Dua Lipa, SZA und Becky G. Amazon veranstaltet die Konzerte kurz vor seinem Prime Day, der am 15. Juli beginnt. Innerhalb von 48 Stunden will man wie schon in den Vorjahren viele Produkte zu günstigen Preisen anbieten.

Beim Konzert in München kann man übrigens auch live vor Ort mit dabei sein. Amazon hat die Tickets für Prime-Mitglieder reserviert. Auf der Webseite des US-Riesen kann man sich für eine Verlosung anmelden.

