Schauspielerin Lisa Martinek mit nur 47 Jahren gestorben

Im Alter von nur 47 Jahren ist die Schauspielerin Lisa Martinek in Italien gestorben. Zuletzt verkörperte sie in der ARD-Serie "Die Heiland" eine blinde Anwältin, über viele Jahre hinweg war stand sie zuvor für die ZDF-Reihe "Das Duo" vor der Kamera.



30.06.2019 - 16:22 Uhr von Alexander Krei 30.06.2019 - 16:22 Uhr

Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Die 47-Jährige starb am Freitag völlig unerwartet während eines Aufenthalts in Italien. Das erklärte der Anwalt der Familie, Christian Schertz, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Weitere Angaben zu den Todesumständen machte er mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familien nicht.

Martinek hatte ihre Schauspielausbildung von 1993 bis 1997 an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater absolviert und stand schon während dieser Zeit für diverse Fernseh- und Kinoproduktionen vor der Kamera. Später folgten Engagements am Schauspielhaus Leipzig, beim Schauspiel Frankfurt sowie beim Deutschen Theater in Berlin.

Für ihre Rolle im Spielfilm "Härtetest" erhielt Lisa Martinek im Jahr 1998 eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis, später wurde sie auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Große Bekanntheit erlangte die Schauspielerin durch ihre Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe "Das Duo", bei der sie von 2006 bis 2012 an der Seite von Charlotte Schwab zu sehen war.

Zuletzt stand Martinek für die ARD-Serie "Die Heiland" vor der Kamera, in der sie eine blinde Anwältin nach realem Vorbild verkörperte. Der Sender hatte erst kürzlich eine zweite Staffel beschlossen (DWDL.de berichtete).

