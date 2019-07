RTL nimmt nächstes Nachrichten-Special ins Programm

© RTL

In Köln ist man offensichtlich auf den Geschmack gekommen: Innerhalb von weniger als einer Woche nimmt RTL nun schon zum zweiten Mal ein News-Special ins Programm. Diesmal geht's um die Waldbrände - aber nicht zur besten Sendezeit.



RTL zeigt sich dieser Tage weiter experimentierfreudig, was kurzfristige Programmänderungen angeht. An diesem Dienstag nimmt der Kölner Sender nun erneut ein "RTL aktuell Spezial" ins Programm - diesmal zu den Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern. Schon am Montagabend hatte es im Ersten zu dem Thema einen "Brennpunkt" gegeben, der auch beim jungen Publikum mit fast zwölf Prozent Marktanteil überaus erfolgreich war.

RTL wird seine zehnminütige Sondersendung diesmal allerdings nicht um 20:15 Uhr ausstrahlen, sondern bereits um 18:00 Uhr. Im Gegenzug kürzt der Sender das Boulevardmagazin "Explosiv", sodass das Programm schon um 18:30 Uhr wieder nach bewährtem Schema läuft. Moderiert wird "RTL aktuell Spezial" von Charlotte Maihoff.

Erst in der vergangenen Woche hatte RTL anlässlich der Hitzewelle ein Special seiner Nachrichten um 20:15 Uhr ausgestrahlt und damit mehr als 17 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren (DWDL.de berichtete). Generell kündigte der Privatsender bereits an, künftig stärker auf aktuelle Ereignisse reagieren und sein Programm auch mal kurzfristig ändern zu wollen.

Derweil hat auch das ZDF für den Dienstagabend eine Sondersendung in Aussicht gestellt. Um 20:15 Uhr geht das "ZDF spezial" über den "Kampf gegen die Flammen" auf Sendung. Es handelt sich dabei um einen zehnminütigen Film von Elisabeth Schmidt, Henner Hebestreit und Fabian Köhler. Die Vorberichterstattung zum Frauen-WM-Spiel zwischen England und den USA startet dementsprechend erst um 20:25 Uhr.

