"Harlots": RTL Passion strahlt zweite Staffel ab August aus

Die Huren-Serie aus Amerika geht in die nächste Runde: RTL Passion wird die achtteilige zweite Staffel von "Harlots - Haus der Huren" ab Ende August zeigen. Das Historiendrama taucht dann einmal mehr ins 18. Jahrhundert ein.



03.07.2019 - 16:14 Uhr von Kevin Hennings 03.07.2019 - 16:14 Uhr

Nachdem sich RTL im vergangenen Jahr für seinen Pay-TV-Sender RTL Passion die Rechte an dem britisch-amerikanischen Kostümdrama "Harlots - Haus der Huren" sicherte, wird nun auch die zweite Staffel ausgestrahlt. Einmal mehr werden in acht Folgen eine Handvoll Sexarbeiterinnen im 18. Jahrhundert beleuchtet, die mit den sozioökonomischen Ungerechtigkeiten in London zurechtkommen müssen.

Die Koproduktion von ITV und Hulu kann nun mit Liv Tyler ("Der Herr der Ringe") in der Hauptrolle aufwarten. Sie wird die schillernde Aristokratin Lady Isabella Fitzwilliam verkörpern, die sich durch ein Geheimnis von Lydia Quigley (Lesley Manville, "Der seidene Faden") erpressen lässt und eine unverhoffte Verbündete in der Bordellangestellten Charlotte Wells (Jessica Brown Findlay, "Downton Abbey") findet. Außerdem kontrolliert sie ihr rücksichtsloser Bruder Lord Harcourt (Julian Rhind-Tutt, "Notting Hill") auf Schritt und Tritt. Auch in den neuen Folgen werden die Themen Betrug, Sex und Geschlechterunterschiede beleuchtet.

Die von Brown Findlay gespielte Sexarbeiterin hatte sich im ersten Staffelfinale von "Harlots" gegen ihre Arbeitgeberin und eigene Mutter Margaret (Samantha Morton, "The Walking Dead") gestellt, indem sie kurzerhand ihren Arbeitsplatz änderte und ins Etablissement ihrer Erzfeindin und Konkurrentin übergelaufen ist. Was an dieser Stelle noch niemand ahnen konnte: Charlottes vermeintlicher Verrat an der Mutter ist Teil eines ausgeklügelten Racheplans, der sich gegen Lydia richtet und in den neuen Folgen ausgeführt wird.

"Harlots - Haus der Huren" wurde in den Vereinigten Staaten bereits um eine dritte Staffel verlängert, die nächste Woche ihre Premiere feiert. Als Serienschöpferinnen stehen Alison Newman ("Call the Midwife") und Moira Buffini ("Viceroy's House") hinter der Produktion. Als Regisseur zuständig ist allen voran Coky Giedroyc ("Oliver Twist").

