Sat.1: "MacGyver" ersetzt bald glückloses "Whiskey Cavalier"

Mit der US-Serie "Whiskey Cavalier" fährt Sat.1 derzeit unterirdische Quoten ein, dennoch will der Sender mit der Ausstrahlung durchhalten. Wenn alle Folgen gezeigt sind, kehrt "MacGyver" ins Programm zurück.



05.07.2019 - 11:02 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2019 - 11:02 Uhr

Sat.1 hat die Rückkehr von "MacGyver" in Aussicht gestellt. Ab dem 23. Juli ist die dritte Staffel der Serie immer dienstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen, wobei Sat.1 auf Doppelfolgen setzt. "MacGyver" ersetzt am Dienstagabend damit "Whiskey Cavalier", das seit Mitte Mai zu sehen ist und durch die Bank weg schlechte Quoten einfährt. Im Schnitt holte die Serie bislang nur etwa fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die Latte für "MacGyver" hängt also nicht sonderlich hoch.

Wie sehr die US-Serie die Situation am Dienstagabend verbessern kann, bleibt aber abzuwarten. Nachdem die erste Staffel von "MacGyver" nach der Neuauflage im Jahr 2017 noch oft auf zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe gekommen war, schaffte das der zweite Durchlauf nur noch sehr selten. Auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr bleibt "Lethal Weapon" im Programm, im Zusammenspiel mit "Whiskey Cavalier" fiel diese Serie zuletzt ebenfalls auf immer neue Tiefstwerte.

