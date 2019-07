ProSieben Maxx versucht sich an US-Serie "The Mick"

© FOX

Bei ProSieben hat "The Mick" 2017 so schlechte Quoten geholt, dass der Sender nach drei Folgen schon wieder den Stecker zog. Nun nimmt sich ProSieben Maxx der Serie an und zeigt die zweite Staffel sogar als Free-TV-Premiere.



08.07.2019 - 17:43 Uhr von Timo Niemeier 08.07.2019 - 17:43 Uhr

Die US-Sitcom "The Mick" schafft es doch noch einmal ins Free-TV. Wie ProSieben Maxx nun angekündigt hat, wird man beide veröffentlichten Staffeln bald zeigen. Los geht’s am Freitag, den 26. Juli. Ab 22:55 Uhr setzt der Sender dann immer auf zwei Folgen am Stück, ProSieben Maxx beginnt mit der ersten Folge. Die ersten drei Episoden liefen 2017 auch mal bei ProSieben, dann flog die Serie aufgrund schlechter Quoten aber aus dem Programm. In der Spitze reichte es nur zu 7,6 Prozent Marktanteil um 21:45 Uhr.

ProSieben zeigte die erste Staffel Anfang 2018 vollständig, allerdings erst nach Mitternacht. Nun könnte "The Mick" bei ProSieben Maxx noch einmal etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die zweite Staffel, die sich direkt an die erste anschließen soll, ist bei ProSieben Maxx sogar als Free-TV-Premiere zu sehen. Insgesamt gibt es 37 Folgen von "The Mick", danach wurde die Sitcom vom US-Sender Fox abgesetzt.

Im Vorfeld von "The Mick" zeigt ProSieben Maxx übrigens "Family Guy" und "Simpsons". Wie das funktionieren wird, dürfte spannend werden. Das neue Line-Up startet erst am 19. Juli, von "Family Guy" zeigt ProSieben Maxx dann bekanntlich auch neue Folgen, die künftig nicht mehr beim großen Bruder ProSieben zu sehen sein werden. Den neuen "Funtastic Friday" hatte der Sender im Rahmen der Screenforce Days angekündigt.

In "The Mick" geht es um Mackenzie "Mickey" Murphy. Sie trinkt gerne, hat ein großes Mundwerk und gerät auch deshalb regelmäßig mit der Polizei in Konflikt. Doch als sie pleite auf der Gartenparty ihrer reichen Schwester Poodle auftaucht, läuft ihr Leben vollständig aus dem Ruder: Poodle und ihr Mann werden wegen Steuerhinterziehung festgenommen. Mickey bleibt aus diesem Grund nur eine Wahl: Um an Geld zu kommen, muss sie bis zur Freilassung auf die verzogenen Kinder ihrer Schwester aufpassen.

Teilen