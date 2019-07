ZDF wärmt "Küchenschlacht"-Wochenrückblick neu auf

© ZDF/Brand New Media

Ab Mitte August wird es "Die Küchenschlacht" auch samstags wieder zu sehen geben. Das ZDF zeigt dann wieder den "Wochenrückblick" der beliebten Kochshow - so wie es der Sender schon einmal bis vor knapp zwei Jahren gemacht hat.



09.07.2019 - 13:27 Uhr von Alexander Krei 09.07.2019 - 13:27 Uhr

Das ZDF kramt am Samstagnachmittag eine alte Idee hervor: Ab dem 17. August setzt der Sender über mehrere Wochen hinweg wöchentlich um 15:15 auf "Die Küchenschlacht - Der Wochenrückblick". Darin wird noch einmal zusammengefasst, was in den fünf zurückliegenden Ausgaben der ZDF-Kochshow passiert ist.

Geplant sind zunächst sechs Folgen, die jenen Sendeplatz übernehmen, auf dem zuletzt unter anderem "Stadt, Land, Lecker" oder "Vorsicht Falle" zu sehen waren. Vom kommenden Wochenende an wiederholt das ZDF hier noch einmal seine Doku-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt".

Bis August 2017 hatte der Sender den "Küchenschlacht"-Rückblick jeweils am Samstagvormittag ausgestrahlt, damit aber nur überschaubare Quoten erzielt. Umso überraschender kommt jetzt also das Comeback. Die werktäglichen Ausgaben erfreuen sich dagegen weiter großer Beliebtheit und erzielten in diesem Jahr im Schnitt rund 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

