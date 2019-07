"23 Morde": Joyn erbt lange verschollene Sat.1-Serie

© Joyn/Volker Roloff

Bei Sat.1 empfand man die Crime-Serie "23 Cases" mit Franz Dinda einst als zu düster und entschied sich bis heute gegen eine Ausstrahlung. Nun schafft es die Produktion aber doch noch auf den Bildschirm: Bei Joyn und unter anderem Titel.



10.07.2019 - 08:18 Uhr von Alexander Krei 10.07.2019 - 08:18 Uhr

Ganze vier Jahre ist es her, dass Sat.1 eine Krimiserie namens "23 Cases" ankündigte - gedreht wurde sie tatsächlich, doch den Weg ins Programm schaffte sie nie. 2017 begab sich DWDL.de erstmals auf Spurensuche und brachte in Erfahrung, dass sich die Begeisterung über das Endprodukt im Sender in sehr Grenzen halten soll. Zu hart und zu spitz, so lautete das interne Urteil, auch wenn offiziell beschwichtigt wurde, man suche noch nach einem geeigneten Sendeplatz.

Tatsächlich wird die Produktion von H&V Entertainment nun doch noch das Licht der Welt erblicken, wenn auch nicht in Sat.1. Stattdessen glaubt man in Unterföhring, dass sie beim gerade gestartete 7TV-Nachfolger Joyn besser ausgehoben ist. Der Streamingdienst wird "23 Morde", wie die Serie nun offiziell heißt, jedenfalls ab dem 19. August zeigen. Das hat Joyn gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Hauptrolle in der Crime-Serie spielt Franz Dinda, der jüngst etwa in Hit-Serien wie "Babylon Berlin" und "Das Boot" mitwirkte.

Die Serie, die bald bei Joyn anlaufen wird, handelt von 23 ungeklärten Morden und dem geständigen Killer Maximilian Rapp (Franz Dinda). Doch schnell stellt die BKA-Ermittlerin Tara Schöll (Shadi Hedayati) fest, dass der hochsensible Provokateur nicht der Täter aller Morde gewesen sein kann. Die Justiz und der verurteilte Mörder schließen daraufhin einen fragwürdigen Deal und gehen gemeinsam auf die Jagd nach dem Killer - wobei zunächst unklar ist, ob Rapp wirklich mit der Polizei oder doch gegen sie arbeitet.

"Rapp möchte nah am Geschehen sein, ihn interessieren die Mörder und ihre Hintergründe", so Dinda über seine Serienfigur. "Was ist ihre Motivation und wie intelligent sind sie? So kann er sich mit ihnen messen. Er ist ein Analyst, der durch seine ausgeprägten Sinne sehr schnell Menschen durchschauen kann."

